L’uomo dalla cravatta di cuoio/ Su La7 il film con Clint Eastwood (oggi, 19 luglio)

L’uomo dalla cravatta di cuoio andrà in onda oggi, 19 luglio 2021, a partire dalle 21.15 all’interno del palinsesto del La7. Si tratta di una pellicola di produzione americana datata 1968 e diretta dal bravo Don Siegel. Ottima anche la sceneggiatura del film, con il ruolo di sceneggiatore affidato Herman Miller, di quest’ultimo finanche il soggetto del film. La pellicola che è stata prodotta da due case di produzione (Universal Pictures, Malpaso Productions) essa è stata distribuita nel mondo dalla Universal. Buono il cast di attori, tra di essi si segnalano Clint Eastwood e Lee J. Cobb, il regista ha scelto Susan Clark nel ruolo di protagonista femminile. La pellicola ascrivibile al genere dei film polizieschi con connotazioni avventurose.

L’uomo dalla cravatta di cuoio, la trama del film

Leggiamo da vicino la trama de L’uomo dalla cravatta di cuoio. Il vice sceriffo Coogan è un tutore dell’ordine atipico, i suoi metodi spicci e soprattutto la brutalità che riserva ai prigionieri non lo fanno benvolere ai superiori. I suoi metodi lo portano ad essere indicato sempre per gli incarichi più spinosi, incarichi che comunque riesce quasi sempre a portare a compimento anche se utilizzando i modi spicci che lo contradistinguono. Egli viene comandato di missione per scortare un prigioniero in carcere, quest’ultimo dovrà essere prelevato a New York ed estradato in Arizona. Coogan parte per la sua missione ma una volta giunto nella città della grande mela si scontra immediatamente con il Tenente McElroy.

L’oggetto dello scontro è l’attesa che il vice sceriffo dovrà sopportare stante che il prigioniero è ricoverato in ospedale sotto l’influsso di overdose da LSD, la sua estradizione per questo motivo non può essere autorizzata dalla Corte Suprema. A nulla valgono le rimostranze di Coogan che pur di ritornare a casa avrebbe prelevato il carcerato a forza direttamente dal letto del nosocomio. Dopo una notte in bianco in albergo Coogan non ha più intenzione di attendere quelle che lui vede come pastoie burocratiche e con uno stratagemma si fa consegnare dall’ospedale il prigioniero.

Non tutto va per il verso ideato dal vice sceriffo stante che il prigioniero con l’aiuto di una complice riesce a mettere fuori gioco il tutore dell’ordine e a fuggire. Ne nasce un inseguimento al limite della regolarità con Coogan che per catturare il fuggitivo rischia nuovamente la sua carriera. Alla fine il prigioniero non riesce a fuggire all’esperienza dello sceriffo e viene catturato e riconsegnato a McElroy. Il finale del film è dedicato al cambiamento caratteriale dello sceriffo, questa volta complice anche la relazione che nel frattempo era nata con una bella psicologa, egli attende senza problemi la consegna regolare di colui che dovrà essere estradato in Arizona, il cambio di atteggiamento viene sottolineato nell’ultima scena, dove si vede il vice sceriffo offrire finanche una sigaretta al suo prigioniero.



