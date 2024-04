L’uomo dei ghiacci: storia vera o inventata?/ “La strada del ghiaccio”: ecco dove si trova

L’uomo dei ghiacci: storia vera o inventata? Ecco la verità

Giovedì 4 aprile 2024, Raidue, in prima serata, trasmette il film “L’uomo dei ghiacci – The Ice Road” che vede il protagonista interpretato da Liam Neeson provare a salvare un gruppo di minatori rimasti incastrati sul fondo della terra in seguito a un’esplosione insieme ai propri compagni. L’ultima possibilità per salvare la strada ai minatori è la strada ghiacciata, ma la trama del fil è ispirata ad una storia over? La verità è che la trama del film è totalmente inventata. Non ci sono notizie, infatti, di un gruppo di minatori rimasti incastrati a casa di un’esplosione.

Tuttavia, se la trama del film è inventata, la strada ghiacciata di cui si parla nel film e che rappresenta l’ultima possibilità per salvare la vita ai minatori esiste realmente, ma dove si trova?

L’uomo dei ghiacci: ecco dove si trova la strada ghiacciata

Conosciuta come Tibbitt Contwoyto Winter Road, la strada del ghiaccio che ha ispirato il film “L’uomo dei ghiacci” è lunga 400 km ed è aperta per poche settimane all’anno, solitamente a febbraio o a marzo e si trova nelle regioni del Nord-Ovest del Canada. Si tratta di una zona artica in cui, negli anni Novanta, sono stati scoperti i diamanti.

La zona in cui si trova la strada del ghiaccio è particolarmente suggestiva e si presta come set di film avvincenti come “L’uomo dei ghiacci” le cui riprese sono stati girate in gran parte nella zona del Canada. Come fa sapere il portale “La tua fonte”, per attr4aversare la strada del ghiaccio, in Canada, viene utilizzato il camion Hägglund che galleggia qualora la strada dovesse rompersi.











