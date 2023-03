L’uomo invisibile/ Il film horror in onda oggi mercoledì 15 marzo su Italia 1

L’uomo invisibile, film di Italia 1 con Elisabeth Moss e Oliver Jackson-Cohen

Oggi mercoledì 15 marzo 2023 andrà in onda in seconda serata alle 23.40 su Italia 1 il film horror del 2020 L’uomo invisibile (titolo originale The invisible man), scritto e diretto da Leigh Whannell, famoso per avere creato, in collaborazione con James Wan, la saga di Saw. Il film è ispirato al romanzo di fantascienza L’uomo invisibile, opera dello scrittore britannico del ‘900 H. G. Wells, ed è un reboot dell’omonimo adattamento del 1933. Le musiche sono curate dal compositore britannico Benjamin Mark Lasker Wallfisch, famoso per i suoi lavori nei film horror It e Annabelle 2: Creation, ma anche per le colonne sonore di Blade Runner 2049 con Ryan Gosling e Shazam! con Zachary Levi.

Antonella Fiordelisi, accuse choc dall'ex: "Sopporta Edoardo per il GF Vip"/ "Mente, fa tutto per la finale!"

Tra i protagonisti del cast principale del film L’uomo invisibile troviamo l’attrice britannica Elisabeth Moss, diventata famosa con il ruolo di Peggy Olson nella serie televisiva di successo Mad Men e per il suo ruolo da protagonista nella serie drammatica The Handmaid’s Tale, e l’attore britannico Oliver Jackson-Cohen, che ha partecipato a diverse pellicole con grandi star di Hollywood, tra cui anche Richard Gere, Jennifer Lawrence e Drew Barrymore.

Edoardo Donnamaria torna sui social/ "Sono in lenta ripresa, mai avrei pensato che.."

L’uomo invisibile, la trama del film

Il film L’uomo invisibile, che andrà in onda oggi 15 marzo su Italia 1, racconta la terrificante storia di Cecilia Kass (Elisabeth Moss) che vive da anni una relazione violenta con il ricco scienziato e uomo d’affari Adrian Griffin (Oliver Jackson-Cohen). Una notte, la donna riesce a fuggire drogando il compagno con del Diazepam. Si stabilisce quindi a casa del suo amico d’infanzia James, che vive da solo con la giovane figlia Sydney. Dopo circa due settimane, Adrian si suicida e lascia in eredità alla donna 5 milioni di dollari. Da quel momento iniziano ad accadere misteriosi incidenti, Cecilia avverte una presenza invisibile che la osserva, oggetti spariscono e prendono fuoco, e la protagonista viene ricoverata in ospedale scoprendo di essere stata drogata con del Diazepam.

Laura Freddi choc: "Lanciai TV contro un mio ex"/ "Faceva feste con ragazze a casa nostra, mi tradiva"

La donna inizia quindi a sospettare che in realtà Adrian non sia morto, ma che abbia trovato un modo per essere invisibile, e la stia quindi tormentando. Continuando le sue indagini, la donna trova a casa dell’ex una tuta in grado di rendere invisibili: purtroppo, però, quando cerca di raccontare all’amica Emily quello che ha scoperto, quest’ultima viene uccisa proprio da Adrian, che riesce a fare accusare Cecilia dell’omicidio. Mentre è rinchiusa in un centro di cura in attesa del processo, la ragazza scopre di essere incinta. Cecilia riesce così a far uscire Adrian allo scoperto: l’uomo uccide le guardie di sorveglianza e promette che non la ucciderà, poiché incinta di suo figlio, ma punirà Sydney al suo posto. Cecilia corre così a casa di James e riesce a sparare alla tuta, ma al suo interno vi è Tom, il fratello di Adrian. Finalmente, Cecilia si reca a cena a casa di Adrian, e indossando la tuta che la rende invisibile lo uccide, inscenando un suicidio.











© RIPRODUZIONE RISERVATA