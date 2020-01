L’uomo sul treno – The commuter/ Video, su Rai 2 il film con Liam Neeson

L’uomo sul treno – The commuter va in onda su Rai 2 per la prima serata di oggi, giovedì 30 gennaio, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2018 da diverse case cinematografiche americane, francesi e britanniche con la regia di Jaume Collet-Serra mentre il soggetto e la sceneggiatura sono frutto del lavoro di Byron Willinger e Philip de Blasi. Le musiche della colonna sonora sono state composte Roque Banos, la scenografia è stata curata e realizzata da Richard Bridgland mentre nel cast sono presenti Liam Neeson, Vera Farmiga, Patrick Wilson, Jonathan Banks, Elizabeth McGovern, Sam Neill e Andy Nyman.

L’uomo sul treno – The commuter, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di L’uomo sul treno – The commuter. Un uomo di nome Michael ogni giorno deve prendere un treno per raggiungere il centro di Manhattan dove lavori all’interno di un’importante agenzia che si occupa di assicurazioni. In passato Michael ha avuto una lunga esperienza nel settore della sicurezza cittadina ed in particolar modo facendo parte del dipartimento di polizia di New York. Le cose per lui sembrano andare meglio anche grazie ad un lavoro che gli permette di gestire al meglio la propria vita quotidiana e soprattutto di avere minor fonte di stress e pericoli. Tuttavia tutto questo un giorno sembra scomparire per sempre in quanto il suo diretto superiore lo convoca all’interno del suo ufficio per informarlo di essere licenziato in ragione delle difficoltà che la stessa agenzia sta attraversando da un punto di vista economico. La notizia naturalmente lo coglie di sorpresa e soprattutto lo sconforto enormemente anche perché ormai vicino alla soglia del pensionamento difficilmente potrà trovare una nuova occupazione che possa permettergli una vita ugualmente agiata.

Al termine di quella che è la sua ultima giornata di lavoro prende il solito treno che lo riporta a casa ma farà una conoscenza che potrà cambiare la sua vita per sempre. Michael viene avvicinato da una strana donna di nome Joanna, La quale Lo invita a prendere parte ad una sorta di gioco che però si dimostrerà essere quanto mai realistico è drammatico. In particolare la donna lo sfida nell’individuare una persona il cui nome in codice gli viene fornito e soprattutto ad inserire all’interno di una borsa che quest’uomo ha con sé un rilevatore GPS. Naturalmente Michael crede ad uno scherzo ma quando gli viene consegnato un piccolo anticipo dei centomila dollari messi in palio nel caso dovesse riuscire in questo intento inizia a darsi da fare per poter ottenere la somma e quindi garantirsi una certa stabilità economica almeno per i prossimi anni. La ricetta Si dimostrerà molto complicata e soprattutto esporrà l’ex poliziotto ad una serie di pericoli che ormai non aveva più messo in conto nella propria vita.

