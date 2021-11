LUPO BIANCO/ Maurizio Scandurra: “Il film per rinascere dal Covid”

Si terrà domenica 7 Novembre alle ore 9.45 presso il multisala Movie Planet di Borgo Vercelli (VC) la premiére nazionale (attesi in tutto 400 invitati nel pieno rispetto delle norme anti-Covid) del film ‘Lupo Bianco’, il lungometraggio dedicato alla storia commovente e affascinante insieme del filantropo Carlo Olmo.

L’opera è stata meritatamente premiata lo scorso 8 settembre alla 78° Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia con l’ambito riconoscimento ‘International Starlight Cinema Award’ da parte dell’Ente Nazionale Fondazione dello Spettacolo.

“Da orfano a benefattore a Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana: questa, in sintesi, l’equazione vincente alla base della vita di un uomo esemplare che ha sempre fatto tutto soltanto per amore, contribuendo a salvare vite e risolvere situazioni di grave povertà durante tutto il 2020”, esordisce il giornalista radiotelevisivo e saggista cattolico Maurizio Scandurra, anch’egli nel cast attoriale della pellicola attesa nelle sale cinematografiche il prossimo febbraio 2022.

“Per me che arrivo dalla televisione è stato emozionante debuttare al fianco di giganti del set quali Sebastiano Somma, Remo Girone e Maurizio Nicolosi. Nel film interpreto me stesso quale portavoce dell’avvocato Carlo Olmo, ruolo protagonista affidato alla maestria dell’ottimo Somma”, racconta il noto opinionista radio-tv spesso ospite a ‘Radio Radio’ e ‘La Zanzara’ di ‘Radio24’, nonché autore dei servizi filmati – insieme al filmmaker Ivan Bentivoglio – del talk-show del venerdì ‘Notizie Oggi Lineasera’ condotto da vito Monaco e leader del prime-time di ‘Canale Italia’, quarto polo televisivo italiano.

Per poi aggiungere: “Sono felice di aver contribuito altresì a ideare e scrivere, insieme agli sceneggiatori Stephanie Beatrice Genova e Alessandro Ferrara, proprio la sequenza di scene che mi ha visto impegnato in prima persona davanti alla macchina da presa. Pensando e realizzando ad hoc con loro, per il pubblico del grande schermo, alcuni momenti della storia narrata ricchi di suggestioni di natura criminologica, materia di cui sono da sempre appassionato e studioso”.

‘Lupo Bianco’ gode del Patrocinio di Miur, Regione Piemonte, Provincia di Vercelli, Comuni di Vercelli e Santhià, ed è stato girato interamente fra fine maggio e i primi di luglio scorso fra Vercelli e provincia, coinvolgendo oltre 400 persone tra attori, tecnici, comparse e maestranze.

La produzione è di Antonio Chiaramonte per ‘CinemaSet’, la regia di Tony Gangitano, i costumi di Tina Monello.

Fra gli interpreti principali anche Vincent Riotta, Diego Cammilleri (autore dell’idea del film), Francesca Rettondini, Morgana Forcella (nella strepitosa parte di Angela Oliviero, compagna di Carlo Olmo), Gaetano Aronica, Emanuele ‘Cielo’ Olmo (figlio del mecenate vercellese) e Guja Jelo.

“Sul set ho potuto apprezzare particolarmente – aggiunge Scandurra – anche il talento di Iliana Giammusso, valente attrice teatrale piemontese nota anche per essere stata tra i volti della simpatica pubblicità estiva della ‘Beltè, qui invece alla sua prima comparsa nel cinema nelle vesti di un’affascinante criminologa. E, con lei, l’esordio del giovane attore rumeno torinese Raimond Nicusor Bulai nei panni di un suo allievo in un punto della sceneggiatura di grande intensità narrativa”.

Per poi concludere: “Ringrazio di tutto cuore il Cavalier Carlo Olmo e la sua compagna Angela Oliviero per avermi permesso di donare anch’io in prima persona un piccolo, intenso contributo a un progetto così coinvolgente, che presto verrà proiettato con intento educativo ai giovani delle scuole italiane. Un lungometraggio che indica e traccia perfettamente la strada da percorrere per un’Italia pronta a dar ottima prova di sé anche in tempo di pandemia”.



