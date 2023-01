Lupo salvato da Vigili del Fuoco/ “Esausto e debole, intrappolato in corso d’acqua”

Un lupo, smagrito e indebolito dopo essere rimasto intrappolato in un corso d’acqua, è stato salvato dai Vigili del Fuoco. È accaduto a Verona, nel quartiere di ponte Florio, dove un passante si è insospettito sentendo ringhiare il proprio cane e ha contattato immediatamente il 115, come ricostruisce l’Arena. I Vigili del Fuoco sono intervenuti subito nella mattinata di mercoledì 25 gennaio 2023 per soccorrere quello che pensavano fosse un cane, rivelatosi invece un lupo.

L’animale era finito in un corso d’acqua e si è presentato esausto e indebolito. Il lupo, anche se stremato, si era fermato su alcuni rami di fico nei pressi di una spalletta in cemento di una cancellata. Qui l’hanno trovato i Vigili del Fuoco e la polizia provinciale, che sono intervenuti tagliando la balaustra affacciata sul corso d’acqua. In seguito, sono riusciti a trarre in salvo il lupo attraverso un cappio, mettendolo al sicuro all’interno di un’apposita gabbia. Il lupo è stato preso in cura dalla polizia provinciale ed è stato trasferito in un canile per essere sottoposto a una verifica sanitaria. I Vigili del Fuoco hanno infatti notato una condizione di grave deperimento. Dopo che sarà curato, l’animale dovrebbe essere rimesso in libertà sui monti della Lessinia, da cui è probabile che sia arrivato, rimanendo invece intrappolato in un corso d’acqua in città.

Lupo salvato a Verona, i Vigili del Fuoco nel 2022 soccorrono 242 animali

I salvataggi di animali, come la vicenda di questo lupo felicemente conclusa nonostante fosse rimasto intrappolato in un corso d’acqua, hanno rappresentato il 4% delle operazioni di soccorso condotte dai Vigili del Fuoco di Verona nel 2022. L’anno scorso infatti sono state 242 le azioni in favore degli animali sul territorio della provincia, e nella mattinata di oggi gli operatori hanno soccorso ben due animali, sempre nella città di Verona.

Oltre allo sfortunato lupo, sempre nella mattina di mercoledì 25 gennaio 2023 i Vigili del Fuoco di Verona hanno anche soccorso un gatto, rimasto intrappolato sulla cima di un albero in Via Lugugnano. Il micio era bloccato a 20 metri di altezza e non riusciva più a scendere verso terra. Gli operatori hanno quindi chiuso la strada per permettere lo svolgimento delle operazioni di soccorso e con l’autoscala hanno raggiunto il gatto, portandolo in salvo e mettendolo in sicurezza in un trasportino. L’animale è quindi stato riportato dalla proprietaria.

