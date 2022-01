Lutto per Tiziano Ferro, morto il cane Giaco/ Addio al “Ragazzo con tre cuori”

Tiziano Ferro ha dovuto salutare per sempre un suo grande amico conosciuto da poco più di un anno, il suo cane Jake, adottato da lui e da suo marito dopo la morte del loro cane Beau un cane adulto che ha vissuto con la coppia per soli quattro mesi. Dopo Beau Tiziano Ferro e suo marito hanno scelto di condividere la loro vita con Jack, anche lui un cane adulto che il cantante aveva definito “Ferito nel corpo e nell’anima”.

Il cantante ha salutato il suo cane con un lungo post su Instagram: “Jake, ti chiamavo Il ragazzo con tre cuori: due dipinti sul pelo e uno troppo grande nel petto. Così grande che non ha retto più. Grazie Giaco, per questo anno d’amore, perché ci hai dato lezioni di gratitudine e fedeltà nonostante arrivassi da anni di maltrattamenti e di canile”.

Tiziano Ferro, la sua missione è salvare cani adulti

Da sempre Tiziano Ferro porta avanti una missione sui social e nella vita reale: quella di salvare cani adulti per evitare che questi terminino la loro vita in canile e attraverso i suoi canali social si fa promotore di tante realtà portando anche come testimonianza la sua esperienza.

Nel suo lungo post dedicato al suo cane Jake Tiziano Ferro non ha dimenticato di salutare Beau, con cui Jake aveva condiviso lo stesso canile: “Nella tua infinita generosità hai deciso di dare spazio ad un altro di quei cani adulti che nessuno vuole, solo perché la gente non conosce l’amore superiore del quale sono stracolmi. Salutaci Beau e sappi che non ti dimenticheremo mai”.

