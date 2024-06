Tiziano Ferro – Lo Stadio/ Scaletta e canzoni: da Rosso relativo a Sere Nere

Tiziano Ferro – Lo Stadio: serata speciale dedicata al cantautore

Tiziano Ferro è uno degli artisti italiani più amati dal pubblico italiano e ammirato all’estero che, con le sue canzoni, ha fatto da colonna sonora a tantissime storie d’amore accompagnando, passo dopo passo, la vita dei suoi fan che lo seguono sin da quando, giovanissimo, scalò tutte le classifiche discografiche diventando famosissimo con “Rosso relativo”. Considerato uno degli artisti migliori degli ultimi anni, Tiziano Ferro ha collezionato successi e riconoscimenti nel corso della sua carriera in cui, tuttavia, il momento più bello resta l’incontro con i fan. Come tanti, suoi colleghi, Tiziano Ferro ama andare in tour e vedere con i propri occhi l’emozione che riesce a trasmettere attraverso le sue canzoni regalando così un momento davvero speciale al proprio pubblico.

Sergio e Juliana: chi sono i genitori di Tiziano Ferro/ Lui svela: "Non li ho mai fatti soffrire"

Uno dei tour più importanti nella carriera di Tiziano Ferro è stato sicuramente quello del 2015 intitolato “Lo stadio” che ha portato l’artista in tutti i più importanti stadi italiani collezionando un successo dopo l’altro. Un tour che è protagonista della serata speciale in onda oggi, martedì 18 giugno, in prima serata, sul canale Nove.

Tiziano Ferro: "Mi sentirò grasso per sempre"/ "Mara Maionchi non sapeva quanto doloroso fosse giudicarmi"

Anticipazioni Tiziano Ferro – Lo Stadio: il dietro le quinte del tour

La serata speciale dal titolo “Tiziano Ferro – Lo Stadio” porta il pubblico nel magico mondo del cantautore di Latina che, sul palco, si esibisce sulle note di alcune delle sue canzoni più celebri in un’atmosfera magica e suggestiva grazie ad una scenografia che rende la bellezza degli stadi in cui si è esibito ancora più evidente. Non ci sarà solo musica nello speciale dedicato a Tiziano Ferro che, nel corso della serata, mostrerà al proprio pubblico anche come nasce un tour.

L’artista, infatti, si racconterà svelando come nasce uno spettacolo live non solo nella parte professionale, ma anche in quella emotiva grazia alla scelta di canzoni che seguono un filo logico in base al messaggio che si vuole lanciare in tour, ma quali sono state le canzone del tour “Lo stadio”? Andiamo a scoprire la scaletta.

Mara Maionchi replica a Tiziano Ferro: "Non ti ho impedito di essere te stesso"/ "Da te avrei voluto..."

La scaletta di Tiziano Ferro – Lo Stadio

La scaletta di “Tiziano Ferro – Lo Stadio” ha messo d’accordo tutti i fan del cantautore, sia quelli di vecchia data sia quelli che hanno cominciato ad ascoltare le sue canzoni nell’ultimo periodo. In scaletta, infatti, ci sono i brani storici dell’artista come Perdono, Rosso Relativo e Sere Nere sia ai successi più recenti, in primi Lo stadio, brano che ha dato il nome al tour. Ecco la scaletta completa in attesa di poter rivedere nuovamente in tour Tiziano Ferro, bloccato per ora negli Stati Uniti:

Xdono

Rosso Relativo

Imbranato

L’olimpiade

Le cose che non dici

Xverso

Sere Nere

Non me lo so spiegare

Ti voglio bene

Stop! Dimentica

Ed ero contentissimo

Ti scatteró una foto

E Raffaella è mia

E fuori è buio

Alla mia età

Il regalo più grande

Indietro

Il sole esiste per tutti

Scivoli di nuovo

La differenza tra me e te

L’ultima notte al mondo

Hai delle isole negli occhi

Per dirti ciao!

Troppo buono

L’amore è una cosa semplice

Senza scappare mai più

Incanto

Lo stadio

© RIPRODUZIONE RISERVATA