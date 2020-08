Luz Noceda, primo personaggio bisex Disney/ L’autrice “Ho lottato con l’azienda”

Novità assoluto nel panorama dei cartoni animati griffati Disney, che da oggi contemplano anche un personaggio espressamente bisessuale: si tratta della 14enne Luz Noceda, protagonista della serie per ragazzi “The owl house” di origini dominico-americane. Bisex, dicevamo, perché, dopo alcune cotte per i suoi compagni di sesso maschile, Luz vede crescere via via sempre di più il suo legame con Amity, un’amica che si scopre essere innamorata di lei. In verità, la loro relazione non è ancora giunta a uno sviluppo definitivo, ma nel sedicesimo episodio (“Enchanting Grom Fright”) le due giovani si recano insieme al ballo della scuola. Nota a margine: Luz Noceda è un’adolescente appassionata di stregoneria. Non è dotata di poteri magici, ma riesce ugualmente a farsi ammettere a una scuola di magia e diventare così l’apprendista di una strega famosa.

LUZ NOCEDA, PRIMO PERSONAGGIO BISEX IN UN CARTOON DISNEY

Come ha spiegato la creatrice del cartoon, Dana Terrace, l’intenzione alla base di “The owl house” era quella di rappresentare la comunità Lgbtqi+. Le difficoltà iniziali connesse a Luz Noceda, tuttavia, non sono mancate, dal momento che “una certa leadership Disney” non voleva inserire relazioni gay o bisessuali nei suoi prodotti per bambini e ragazzini. E dire che in passato era già comparsa una coppia di paperi gay in DuckTales, cartone animato che racconta la vita degli eredi di Paperon de’ Paperoni. Come ricorda “Il Corriere della Sera”, inoltre, “c’è Office Specter, una poliziotta-ciclope lesbica che compare nel cartoon Onward della Disney Pixar, uscito in primavera, e poi c’è il cortometraggio Out, sempre firmato Disney Pixar, approdato a maggio su Disney+: come anticipa il nome, in questo caso il coming out è proprio al centro della trama che ha per protagonista Greg, un uomo adulto, in difficoltà nel rivelare la propria omosessualità ai genitori”.



