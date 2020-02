Lyle Mars morto a 66 anni/ Co-fondatore del Pat Metheny Group: era malato da tempo

E’ morto Lyle Mays, musicista a 360 gradi, artista e maestro di musica. Una delle figure più importanti del panorama attuale del jazz moderno, ma anche del jazz pop e della fusion, si è spento all’età di 66 anni. Tastierista, pianista, compositore, produttore nonché co-fondatore della band Pat Metheny Group, era nato nel Winsconsin, Stati Uniti, il 27 novembre del 1953. Come ricorda l’edizione online di Sky Tg 24, si è sempre ispirato al grande pianista Bill Evans, e la sua fama è iniziata a crescere in particolare negli anni ’70. Nel 1974, entrò infatti a parte della North Texas Lab Band, quindi l’anno successivo, nel 1975, si unì alla Woody Herman’s Thundering Herd, gruppo di Woody Herman. Fu però nel 1976 che incontrò Pat Metheny, chitarrista jazz fra i più noti e apprezzati al mondo, e i due decisero di fondare il gruppo omonimo. Il primo album fu “Bright size life”, realizzato assieme a Jaco Pastorius e Danny Gottlieb, quindi vennero alla luce “Pat Metheny Group”, “As falls Wichita, so falls Wichita falls” (colonna sonora del film “Fandango”), “Offramp”, “Travels”, “The falcon and the snowman” (colonna sonora dell’omonimo film), “Still life (talking)”, e “Letter from home”.

LYLE MARS MORTO A 66 ANNI: L’ANNUNCIO SUL SITO WEB UFFICIALE

“Lyle se ne è andato dopo una lunga battaglia per un male che lo accompagnava da un po’ – si legge sul sito ufficiale dello stesso jazzista – E’ stato uno dei più grandi musicisti cha abbia mai conosciuto. In oltre 30 anni, in ogni momento in cui abbiamo fatto musica insieme, è stato una persona speciale. Fin dalle prime note che abbiamo suonato insieme abbiamo avuto un legame speciale e immediato. La sua grande intelligenza e la sua saggezza musicale mi mancheranno con tutto il cuore”. L’ultimo lavoro con il PMG è giunto nel 2005, “The way up”, dopo di che Lyle si dedicò esclusivamente alla carriera da solista e alla produzione. Fra i suoi lavori più apprezzati si ricordano anche “Lyle Mays” pubblicato nel 1986 e considerato all’unanimità uno degli album più belli del jazz moderno.

