M.I.A lancia i capi d’abbigliamento che proteggono dal 5G/ “Con questi vestiti potresti salvare il mondo”

M.I.A., pseudonimo di Mathangi Arulpragasam, artista britannica 48enne famosa per le sue canzoni rap, ha lanciato una linea di abbigliamento personale in grado di proteggere contro le onde elettromagnetiche emesse dal 5G. Si tratta di una intera collezione di vestiti denominata Ohmni, il cui obiettivo è quello di garantire la privacy visto che chi la indossa, come sottolinea Rolling Stones, può esercitare i propri diritti sul proprio corpo e i propri dati.

M.I.A. non è nuova ad esprimere simpatie nei confronti di complotti vari circolanti sul web e nel corso dell’ultima puntata del podcast di Alex Jones, Infowars (anch’esso non propriamente autorevole in quanto sostenitore di varie teorie cospirazioniste), ha appunto svelato i nuovi capi d’abbigliamento anti 5G, a cominciare da un cappellino realizzato in tessuto Faraday, come la famosa gabbia dove i dispositivi non hanno campo, fatto di nichel e rame.

M.I.A LANCIA I CAPI D’ABBIGLIAMENTO CHE PROTEGGONO DAL 5G: IL CAPPELLINO FARADAY

Si tratta di un cappellino che dovrebbe essere in grado di respingere il 99,99 per cento delle onde emesse dai wi-fi ma anche dai 4G e soprattutto le temutissime (dai complottisti di tutto il mondo, Italia compresa), 5G. C’è anche una protezione completa per tutto il corpo, leggasi il full protection poncho che secondo quanto si legge sul sito ufficiale, dovrebbe essere in grado di rendere invisibile una persona agli scanner termici, ma anche ai droni e in generale a qualsiasi velivolo pilotato in remoto: si diventa quindi invisibili.

Spazio poi ai protency fitted boxers, dei pantaloncini che dovrebbero essere in grado di bloccare il 99,99 per cento delle frequenze elettromagnetiche, ma anche essere antibatterici e antimiobocici, quindi perfetti per una eventuale nuova pandemia. Ma non finisce qui perchè sarebbero anche in grado di proteggere le parti intime, quindi il testosterone e la fertilità.

M.I.A LANCIA I CAPI D’ABBIGLIAMENTO CHE PROTEGGONO DAL 5G: IL CLAIM DEL SITO

Il tutto è stato accompagnato da un claim pubblicato sul sito ufficiale, che sa di film post apocalittico: “Ti offriamo il futuro rivoluzionario della moda”, si legge, precisando che Ohmni è l’ultima frontiera per preservare i tuoi dati e la tua privacy, e specificando che “Questa non è la tua incursione da artista nella moda. Questa è una necessità”. I capi di abbigliamento vengono paragonati ad una armatura da “cavaliere moderno” nell’era della più recente “guerra tecnologica”. Secondo Ohmni saremmo in difetto se pensassimo che la guerra non si sta combattendo alle nostre latitudini, visto che “la tua casa è un campo di battaglia digitale”.

I capi di abbigliamo inventati da M.I.A sono protettivi, preventivi e preziosi, specificando che se i teorici delle cospirazioni si dovessero sbagliare, ci si veste con abiti realizzati in argento puro e metalli preziosi, ma se dovessero avere ragione “Potresti aver salvato il futuro dell’umanità”. Quindi il messaggio si conclude con la frase: “Benvenuti in Ohmni. Potrei essere un genio, potrei essere un imbroglione”.











