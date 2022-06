M5s, eletti Genova 2022/ Risultati Elezioni Comunali: preferenze lista e seggi

RISULTATI COMUNALI GENOVA 2022: LISTA M5S AL 5%

Sconfitto il candidato di Centrosinistra ma sconfitto soprattutto è il Movimento 5Stelle: nella Genova del suo fondatore Beppe Grillo, le Elezioni Comunali 2022 non sorridono certamente per la lista M5s presente in sostegno a Ariel Dello Strologo nel primo turno delle Amministrative.

Con la vittoria di Bucci già nel voto del 12 giugno, il Centrosinistra andrà inevitabilmente all’opposizione e occorrerà comprendere a risultati definitivi quali saranno i seggi assegnati ai consiglieri eletti in base alle preferenze e i rapporti di proporzione tra le varie liste. Secondo le proiezioni di Swg per La7 (campione al 36%) i dati parziali sulle liste delle Comunali Genova 2022 mostrano un Movimento 5Stelle al 5%, superato dal Pd al 21,4%, da Genova Civica al 6,1% e pure da Europa Verde al 5,3%. Le proiezioni di Opinio Rai invece danno la lista di Conte alle Elezioni Comunali Genova 2022 al 5%, appena davanti a Forza Italia, Genova Domani e Uniti per la Costituzione. Risultati spoglio Genova – LIVE Elezioni 2022: dati Comunali in tempo reale – DIRETTA Elezioni Comunali 2022 – Risultati Referendum Giustizia

M5S, I CANDIDATI CONSIGLIERI ALLE COMUNALI GENOVA 2022

Grande attesa per i risultati finali delle Elezioni Comunali Genova 2022, con i quali conoscere i nomi degli eletti al Consiglio Comunale con i relativi numeri. Il M5S sostiene il candidato a sindaco Ariel Dello Strologo, che mira ad ottenere risultati importanti, cercando di battere Bucci, sindaco uscente, in lista con Vince Genova.

Luca Pirondini, capolista del M5S alle comunali di Genova, aveva presentato così la lista: “Tutti i nostri candidati sono stati scelti per garantire la più ampia rappresentanza possibile della società civile, oltre a consiglieri uscenti della passata legislatura che hanno potuto maturare esperienze istituzionali che ora vogliono rimettere al servizio dei cittadini”. Questi i candidati per il M5S: Luca Pirondini (capolista), Maria Tini, Fabio Ceraudo, Mirko Carissimo, Massimiliano Lucente, Lara Delpino, Federico Giacobbe, Marco Briganti, Fabio Alfarone, Fabio Gabutti, Luciano Cavazzon, Massimo Currò, Alessandro Pierandrei, Marian Daccà, Andrea Agostini, Andrea Weiss, Roberto Scibetta, Anna Accornero, Davide Palini, Ludovica Russo, Luigi Angelo Casati, Daniele Rebora, Patrizia Traverso, Mauro Boccanera, Alfonsina Polizzi, Enrico Petrocchi, Anna Oliva, Simonetta Mazzi, Chiara Parodi Bellanova, Michele Bianco, Raffaella Pagano, Giuliano Zanoni, Davide Forni, Monica Civile, Maurizio Giainis e Liviana Tosto.

NOMI CONSIGLIERI ELETTI, PREFERENZE E SEGGI LISTA M5S ELEZIONI GENOVA 2017

Nel 2017 il M5S si era presentato alle elezioni proprio con Pirondini Luca. Per lui 39974 voti, pari al 18.37%. Dopo le amministrative, il Movimento Cinque Stelle era entrato in consiglio comunale con 5 consiglieri: Pirondini Luca, capogruppo, Ceraudo Fabio, Giordano Stefano, Immordino Giuseppe e Tini Maria. Proprio Ceraudo e Tini, uscenti e ricandidati, hanno dichiarato: “Dopo cinque anni, possiamo dire di aver mantenuto le promesse nonostante qualcuno non ci credesse e anzi prevedeva che ci saremmo divisi: e invece, siamo entrati in cinque e a fine legislatura eravamo ancora in cinque. Questo vuol dire che abbiamo un grande merito: siamo riusciti a lavorare senza contrasti nell’interesse dei cittadini, portando a casa risultati importanti. Se il Comune di Genova si è costituita parte civile al processo per il crollo del Ponte Morandi, ad esempio, è merito del M5S. Ma questo è solo uno dei tanti risultati di cui dovremmo essere orgogliosi. Etica, impegno, passione, contrasto alle ingiustizie, ascolto, condivisione sono i nostri valori e chi ci voterà li ritroverà”.

