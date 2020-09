M5s vs Conte su riforma servizi segreti/ Emendamento per eliminarla: Governo rischia?

Abituato a gestire gli attacchi che arrivano dall’opposizione, ora Giuseppe Conte deve fare attenzione anche al fuoco amico. Quello che il Movimento 5 Stelle ha lanciato contro il presidente del Consiglio potrebbe essere definito un “siluro”. Il retroscena è rivelato dal Corriere della Sera, secondo cui questa potrebbe essere una mossa strategica del M5s per provare a indebolire il premier. La questione riguarda la modifica della legge sui servizi segreti e la possibilità di rinnovo per altri quattro anni ai vertici dell’intelligence italiana. Una questione che ha fatto insorgere l’opposizione di centrodestra e ha imbarazzato Partito democratico e appunto M5s. Ora spunta un emendamento tra i tanti, firmato da una quarantina di deputati Cinquestelle, che chiede la cancellazione di quella norma. Del resto, Federica Dieni, deputata grillina e membro del Copasir, era stata la prima a sollevare la questione. Ora è la prima firmataria dell’emendamento. «Un attacco a Conte? Non vogliamo andare contro il governo», precisa al quotidiano.

M5S VS CONTE SU CASO SERVIZI SEGRETI: GOVERNO A RISCHIO?

Secondo Federica Dieni è più opportuno apportare quella modifica «con una legge ordinaria e dopo aver sentito entrambe le camere». Riguardo i firmatari si evidenzia che «ci sono tutte le anime del Movimento». Resta ora da capire come si comporterà la maggioranza che dovrà esprimere un parere sull’emendamento. A tal proposito, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, c’è già qualcuno convinto che alla fine Dieni e il resto dei firmatari M5s saranno costretti a ritirare l’emendamento sulla cancellazione della modifica alla legge sui servizi segreti. «La notte è lunga», ironizzano loro. Una cosa è chiara: un voto su quella modifica potrebbe far implodere il Governo. È uno “schiaffo” che sarebbe votato anche dall’opposizione, che non solo è contraria a quella modifica, ma non vede l’ora di fare sgambetti al presidente del Consiglio. «Se prevede la soppressione di quella norma, che noi consideriamo sbagliata, lo votiamo a prescindere dalla firma», ha anticipato Francesco Lollobrigida di Fratelli d’Italia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA