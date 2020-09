Dl Covid, domani voto fiducia Camera/ Aula vs Governo: Dieni (M5s) “così non va”

È riaperta da neanche un giorno la Camera dei Deputati che già esplode la bagarre questa volta contro il Dl Covid (il Decreto Legge che proroga lo stato d’emergenza) dopo che il Governo ha posto il voto di fiducia domani alle 15.30. Dopo l’annuncio – a sorpresa – del Ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà l’Aula esplode letteralmente, con opposizioni e anche alcuni esponenti della maggioranza che insorgono sulla scelta dell’esecutivo: sul testo del Dl Covid ci sono tra i 30 e i 40 emendamenti, un numero assolutamente minimo che consentirebbe la normale discussione alla Camera con voto finale ordinario. Ma il Governo decide per la “forzatura” e con il voto di fiducia domani di fatto elimina la possibilità di discussione su un tema assai delicato come lo stato d’emergenza: «vergogna» urlano dai banchi dell’opposizione, con il deputato di Forza Italia Simone Baldelli che attacca «Per problemi tutti interni alla maggioranza questo governo, di fronte a quaranta emendamenti, prende a sberle il Parlamento. Cominciamo bene la stagione, adesso andate in tv a dire che voi difendete la democrazia e la rappresentanza. Vergogna, siete dei pasticcioni. Questo è l’inizio della stagione e l’inizio della fine». Sulla medesima scia il collega di Fratelli d’Italia, Tommaso Foti, che però sottolinea un elemento non trascurabile dietro alla decisione della maggioranza: «La richiesta di fiducia avviene non per l’ostruzionismo ma esclusivamente perché c’è un emendamento, il numero 1.121, che solleticando il tema dei servizi segreti a firma del più grosso partito che sostiene questo governo, è un emendamento che va contro questo governo. Non basta dire che la fiducia è autorizzata dal Consiglio dei ministri, doveva dire quale Consiglio dei ministri, in quale data. Perché o D’Incà ha doti divinatorie o è un bugiardo». È poi lo stesso Ministro a ribadire che nel Cdm del 7 agosto è stato dato il via libera alla fiducia poi chiesta oggi.

CAOS ALLA CAMERA SUL DL COVID

Nel periodo di massima “corsa ad ostacoli” prima del Referendum e Regionali di fine settembre, il Parlamento si trova non poche “beghe” da dirimere specie per Pd e M5s: dalla legge elettorale alla approvazione dei decreti Dl Semplificazione e Dl Agosto. Il voto sul Dl Covid doveva essere il più “innocuo” e semplice nella ratifica ma quanto avvenuto oggi ravvisa una marea piuttosto agitata in casa giallorossa: «Non è un emendamento che va contro il governo o contro Conte. L’intento è modificare la normativa in Parlamento», a parlare è Federica Dieni, M5s, nonché prima firmataria dell’emendamento sui servizi sottoscritto anche da altri 50 deputati (qui tutti i dettagli). «Non sono contenta della fiducia, non si risolvono le cose così, mi dispiace, le cose si risolvono in Parlamento, l’approccio più utile sarebbe stato rimettersi all’Aula perché la normativa sui servizi riguarda tutti. Sono profondamente contrariata dall’apposizione della fiducia e ci tengo che resti agli atti», conclude la Dieni.



