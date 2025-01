Macaulay Culkin, chi è l’attore e cosa fa oggi

Questa sera su Italia 1 sarà riproposto il celebre film per famiglie Mamma ho perso l’aereo, capace di unire e raccogliere generazioni davanti al piccolo schermo nel corso degli anni. E il protagonista sarà Macaulay Culkin, celebre attore prodigio che grazie al successo della pellicola e del sequel ottenne un successo planetario. La vita di Macaulay Culkin è però stata contraddistinta da numerosi problemi, come quelli di droga che l’artista ha affrontato nel corso della sua vita e dai quali fortunatamente è uscito. In una intervista l’attore raccontò nel dettaglio:

Fabio Adami, chi è il fidanzato di Alba Parietti/ "Non ci sposiamo, a lui è costato tanto questo amore"

“Ho scherzato col fuoco, direi che è la maniera migliore per dirlo. Allo stesso tempo, non sono mai davvero entrato in riabilitazione o qualcosa del genere. Non ho mai avuto bisogno di ripulirmi in quel modo. Ci sono state delle volte in cui ho dovuto darmi una raddrizzata… una volta o due. ‘Ti stai divertendo troppo, Mack” ha raccontato Macaulay Culkin che oggi ha lasciato il mondo del cinema e vive più lontano dai riflettori.

Giorgia Giacobetti, chi è la figlia di Valeria Fabrizi e Tata Giacobetti/ "Mamma la mia migliore amica"

Macaulay Culkin e il rapporto burrascoso con il padre

La vita del bambino prodigio lanciato da Mamma ho perso l’aereo si è rivelata particolarmente complessa, a maggior ragione se si considera che oltre ai problemi con la droga dai quali è uscito, ha vissuto un rapporto non facile con il padre.

L’uomo è stato infatti accusato di aver consumato tutto il patrimonio costruito dal figlio in carriera, e con la madre è partita una battaglia legale.