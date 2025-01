Mamma, ho perso l’aereo, film su Italia 1 diretto da Chris Columbus

Giovedì 2 gennaio 2024, andrà in onda, in prima serata su Italia 1, alle ore 21:20, la commedia del 1990 Mamma, ho perso l’aereo. Il film è un cult del periodo natalizio e non solo ed è diretto da Chris Columbus, grande regista di film per ragazzi, che ha diretto Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre, con il grande Robin Williams, e i primi due capitoli di Harry Potter, oltre al primo sequel di questo film.

La sceneggiatura è di John Hughes che ne è anche il produttore. L’interprete principale del film è Macaulay Culkin, che viene lanciato come star nel mondo proprio con questo film, che dà vita a Kevin McCallister.

Gli altri componenti della numerosa famiglia McCallister, sono interpretati da Catherine O’Hara, John Heard, Devin Ratray, Kieran Culkin Angela Goethals, Kristin Minter, Hillary Wolf, Gerry Bamman, Michael C. Maronna, e Terrie Snell.

Di spicco il ruolo del grande Joe Pesci che dà vita al personaggio di Harry Lime e Daniel Stern a quello di Marv Merchants.

La trama del film Mamma, ho perso l’aereo: un bimbo sveglio e due ladri imbranati

La storia di Mamma, ho perso l’aereo è imperniata sulle vicende di Kevin McCallister, un ragazzino di 8 anni, che vive a Chicago e che viene dimenticato a casa dai genitori e dai fratelli a causa della fretta per prendere l’aereoplano che li deve portare a Parigi per le feste natalizie.

Kevin si trova quindi a dover difendere la propria abitazione da due ladri e rapinatori, Harry e Marv, mentre la sua famiglia, che si è accorta di averlo lasciato a casa, sta cercando di tornare indietro a prenderlo. A causa di un black out avvenuto nella notte precedente la partenza, che ha causato la messa fuori uso delle sveglie, i genitori ed i fratelli, insieme ad altri parenti che li avevano raggiunti il giorno precedente, hanno solo 45 minuti per arrivare in aeroporto e nella confusione si dimenticano di Kevin e riescono a prendere l’aereo solo all’ultimo momento.

Quando Kevin, che era stato mandato a dormire in soffitta, si sveglia, si accorge di essere solo nella casa vuota e pensa d’aver “fatto sparire la sua famiglia”. Approfitta così del fatto di essere rimasto solo per sfogarsi, saltando sul letto dei suoi genitori, guardando film di rapinatori, mettere all’aria le cose di suo fratello Buzz e mangiare cibo spazzatura, tutte attività che gli erano proibite. Il quartiere dove abita Kevin, a causa delle feste e della partenza di molti dei suoi abitanti, è terreno fertile per due ladri, Marv Merchants e Harry Lime, con quest’ultimo che in precedenza, travestito da poliziotto, ha cercato di recepire il maggior numero possibile di informazioni.

L’altro ladro usa il trucco di tappare gli scarichi nello stesso tempo apre i rubinetti, causando così allagamenti nelle case in cui ruba che sono una sorta di “firma” della coppia. Quando i ladri cercano di entrare nella casa di Kevin, lui li allontana usando degli stratagemmi molto astuti che fanno credere che la casa sia ancora abitata. La madre di Kevin dopo essere atterrata in Francia rimane in aeroporto cercando di trovare un posto sull’aereo per tornare a casa. Intanto i ladri hanno capito che Kevin è solo in casa e decidono di entrare proprio la notte della vigilia, mentre la madre è riuscita a ripartire e, dopo aver perso le speranze di trovare un volo interno per Chicago, viene aiutata da un gruppo di musicisti che le offrono un passaggio sul loro furgone.

Kevin predispone una serie di trappole per evitare l’irruzione in casa dei due ladri che le fanno scattare e vengono feriti poi Kevin chiama la polizia ed attira in una casa vicina i due ladri che lo acciuffano, ma prima di potersi vendicare su di lui interviene un vicino, Marley, che li tramortisce, così che all’arrivo della polizia i due vengono arrestati e vanno in prigione. La mattina di Natale quando Kevin si sveglia vede la madre entrare e i due si abbracciano e si riappacificano. In seguito arrivano anche il marito Peter e tutti i fratelli che possono così festeggiare insieme il Natale.