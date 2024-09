A Macerata un ragazzo ha accoltellato i genitori per poi tentare il suicidio. E’ il terzo caso preoccupante nel giro di pochi giorni con protagonisti i giovani, dopo lo strage di Paderno, in cui un 17enne ha sterminato la propria famiglia uccidendo mamma, papà e fratello di 12 anni, e la vicenda di Quartu Sant’Elena, dove un 16enne ha cercato di ammazzare il padre. L’ultimo episodio di violenza, come riferisce SkyTg24.it, ci giunge appunto dalla cittadina marchigiana di Macerata, e racconta di un’aggressione forse giunta al culmine di una lite fra un ragazzo, un giovane di 23 anni, e i suoi genitori, per dei problemi poco chiari.

L’accoltellamento si è verificato nel pomeriggio di ieri, venerdì 5 settembre 2024, di preciso in quel di Gagliole, un piccolissimo comune attaccato a Macerata. Il ragazzo ha preso un coltello da cucina e si è quindi scagliato contro i genitori colpendoli più volte, infliggendo loro diverse ferite. Dopo di che ha rivolto l’arma a se stesso e ha cercato di uccidersi, portando il coltello alla gola, senza fortunatamente riuscirci.

MACERATA, 23ENNE COLPISCE I GENITORI: COSA E’ SUCCESSO?

Ad avere la peggio, come riferisce ancora SkyTg24, è il padre, che si trova in condizioni gravissime, lottando fra la vita e la morte, presso l’ospedale di Torrette. Si tratta di un 65enne, ex carabiniere in pensione, e anche il ragazzo versa in condizioni serie: si è salvata la mamma, che ha invece riportato solo delle ferite lievi.

Quando gli uomini del soccorso sono giunti presso l’abitazione del piccolo borgo situato vicino a Macerata erano circa le 15:00, e si sono trovati di fronte a se una scena a dir poco macabra: vi era infatti sangue ovunque, tre feriti, e soprattutto una persona in fin di vita. I sanitari hanno quindi preso in carico i due feriti più gravi per poi trasferirli presso gli ospedali più vicini. Nel frattempo sono giunti sul luogo anche i carabinieri di Camerino, molto probabilmente allertati dalla madre, ferita da una “sola coltellata”.

MACERATA, 23ENNE COLPISCE IL PAPÀ A TORACE E ADDOME

Il marito, invece, avrebbe ricevuto diversi colpi al torace e all’addome, chiaro indizio di uno scontro che è stato frontale ed è stato fatto decollare l’elicottero del pronto soccorso per un suo trasferimento più veloce in nosocomio. Skytg24.it sottolinea come il 23enne ragazzo che ha accoltellato i suoi genitori non avrebbe mai dato segnali preoccupanti prima, di conseguenza non è ben chiaro cosa sia scattato nella mente dello stesso nel pomeriggio di ieri.

Il compito di risolvere la vicenda è affidata ai carabinieri che hanno già fatto partire le indagini per dare un senso a questa storia che ha sconvolto Macerata e che come detto sopra, giunge in un periodo in cui la violenza giovanile sta raggiungendo una frequenza a dir poco preoccupante. La speranza, ora, è che il padre del ragazzo possa sopravvivere, ma le sue condizioni sono davvero gravi.