MAD MAX: FURY ROAD/ Su Italia 1 il film con Tom Hardy tra i protagonisti

Mad Max: il film con Tom Hardy

Nel cast di Mad Max: fury road troviamo diversi attori interessanti. Tom Hardy è un attore e dalle caratteristiche decisamente versatili. Dopo aver debuttato nel 2001 in Black Hawk Down – Black Hawk abbattuto, diventa noto al grande pubblico nove anni dopo grazie al film Inception. Tra i film più noti si ricordano Shinzon in Star Trek – La nemesi, Bronson, La talpa, Bane in Il cavaliere oscuro – Il ritorno. Al suo fianco troviamo anche la splendida Charlize Theron.

EZIO BOSSO LE COSE CHE RESTANO/ Nel docufilm su Rai3 l'inedito The things that Remain

Nel corso della carriera ha recitato in svariati film come L’avvocato del diavolo, Il grande Joe, Monster (con cui ha vinto l’Academy Award), North Country – Storia di Josey, Bombshell – La voce dello scandalo. Questa splendida donna classe 1975 di Benoni è considerata anche una delle più belle di tutta Hollywood. Il suo sguardo algido ha fatto innamorare milioni di persone con tanto di numerosissimi fanclub sorti un po’ in giro per il mondo. Nel 2004 ha vinto l’Oscar come miglior attrice raggiungendo l’apice della sua carriera. Il premio arrivò per la straordinaria interpretazione di Monster.

FRANCO BATTIATO, IL CORAGGIO DI ESSERE FRANCO/ Film Rai 1: "È andato via sereno"

Mad Max: Fury Road, film di Italia 1 diretto da George Miller

Mad Max: Fury Road andrà in onda oggi, venerdì 20 maggio, su Italia 1 a partire dalle ore 23.35. Il film è girato nel 2015 ed è diretto da George Miller, regista, sceneggiatore e produttore australiano. Egli è noto per aver creato la serie cinematografica Mad Max, pilastro della fantascienza post apocalittica e del cinema d’azione. Il primo episodio della saga è del 1979, Interceptor, a cui seguono Interceptor – Il guerriero della strada (1981), Mad Max – oltre la sfera del tuono (1989) e Mad Max: Fury Road (2015).

Il corriere the mule/ Su Canale 5 il film di e con Clint Eastwood

Nel corso della carriera, Miller ha spaziato anche in altri generi: dalla commedia fantastica al dramma, dal thriller-horror fino al film per famiglie. La sceneggiatura del film è di George Miller, Brendan McCarthy e Nico Lathouris; i produttori sono Doug Mitchell, George Miller e PJ Voeten; la fotografia è di John Seale; il montaggio è di Margaret Sixel; gli effetti speciali sono di Andrew Jackson, Dan Oliver, Andy Williams e Tom Wood; le musiche sono di Junkie XL. Mad Max: Fury Road è stato candidato a dieci Oscar, aggiudicandosene sei. Il cast di Mad Max: Fury Road è composto da attori come Tom Hardy, Charlize Theron, Nicholas Hoult, Hugh Keays-Byrne, Rosie Huntington-Whiteley e Riley Keough.

Mad Max: Fury Road, la trama: un futuro distopico postapocalittico

Mad Max: Fury Road è ambientato in un futuro distopico postapocalittico, dove benzina ed acqua sono quasi esaurite. Max, ex poliziotto, vive solo in Australia dopo aver perso la sua famiglia. Mentre si trova nel deserto, Max viene catturato dai Figli di Guerra, comandati da Immortan Joe, e viene portato alla Cittadella, dove diventa un donatore universale di sangue ed è sottoposto a dei salassi per dare forza all’esercito. Qui, la vita di Max si incrocia con quella dell’Imperatrice Furiosa, una Figlia della Guerra che ricopre un ruolo di comando. Furiosa sta progettando la fuga e con la scusa di rifornirsi di benzina, lascia la Cittadella a bordo di un’autocisterna. In realtà l’imperatrice vuole salvare le Cinque Mogli, un gruppo di donne sane destinate ad accoppiarsi con Immortan Joe. Il tiranno si accorge della fuga e, con i Figli di Guerra, cerca di fermare Furiosa e recuperare le mogli. Viene coinvolto anche Nux, legato a Max poiché c’è una trasfusione in corso. Furiosa sconfigge i Figli della Guerra grazie anche a una tempesta di sabbia. Max, nella confusione, prende l’autocisterna e porta con se Nux, Furiosa e le Cinque Mogli. Cosa accadrà?

Il video del trailer di Mad Max: Fury Road













© RIPRODUZIONE RISERVATA