MADAGASCAR 2, ITALIA 1/ Curiosità e trama del film con i simpatici animali in streaming su Mediaset Infinity

Madagascar 2, le curiosità del film in diretta streaming video su Mediaset Infinity

Di seguito, le curiosità del film d’animazione Madagascar 2, in onda oggi, sabato 27 aprile, su Italia 1 e in diretta streaming su Mediaset Infinity. La pellicola è anche presente sulle piattaforme Infinity+ e Netflix, in abbonamento.. Il film è stato distribuito nelle sale cinematografiche il 7 novembre 2008 ed è stato da subito record di incassi, con più di 600 milioni di dollari in tutto il mondo. Dato l’enorme successo riscosso, è stato realizzato un videogioco ispirato alla storia di questo secondo capitolo intitolato Madagascar 2. In seguito è stato realizzato un altro sequel, dal titolo Madagascar 3 – Ricercati in Europa, uscito nelle sale nell’estate 2012, inoltre la DreamWorks ha annunciato la possibilità della produzione di un quarto ed ultimo capitolo, di cui ad oggi però non vi sono ancora notizie certe. Vi sono alcune curiosità legate a questo film d’animazione, ad esempio l’arrivo del piccolo Alex nella Grande Mela è ambientato prima dell’attentato dell’11 settembre 2001 perché è possibile vedere ancora

le Torri Gemelle.

Inoltre la macchia presente sulla zampa destra è stata introdotta ai fini della sceneggiatura, in questo secondo capitolo. Molto importante la presenza del cantante dei Black Eyed Peas, Will. i. am in questo lungometraggio, infatti l’artista presta la voce

all’ippopotamo Moto Moto ed è anche interprete di ben quattro canzoni presenti nella storia, tra cui la famosissima I Like to Move It.

Madagascar 2, diretto da Eric Darnell e Tom McGrath

Sabato 27 aprile, andrà in onda in prima serata su Italia 1, alle ore 21,20, il film d’animazione del 2008 dal titolo Madagascar 2. La pellicola è il sequel di Madagascar, uscito nel 2005, ed è diretta dai registi Eric Darnell e Tom McGrath, coppia artistica che si era già occupata delle riprese del primo capitolo. Le musiche hanno invece la firma del celebre compositore Hans Zimmer, vincitore di due Premi Oscar alla migliore colonna sonora per Il Re Leone (1995) e per Dune (2022), e del cantante Will.i.am, fondatore e produttore dei Black Eyed Peas.

Per il doppiaggio originale del film Madagascar 2 ritornano alcuni grandi nomi di Hollywood: Ben Stiller, Chris Rock, David Schwimmer, Jada Pinkett Smith, Sacha Baron Cohen, Cedric the Entertainer e Andy Richter.

Per quanto riguarda invece il doppiaggio in lingua italiana, a prestare la voce a Alex e Marty vi è la coppia comica composta da Ale e Franz, mentre per gli altri personaggi principali di Madagascar 2 alcuni tra i doppiatori più apprezzati del panorama nazionale, come Roberto Gammino, Chiara Colizzi, Oreste Baldini, Roberto Draghetti e Massimiliano Alto.

La trama del film Madagascar 2: ritorno alle origini nella savana africana

Madagascar 2 inizia in Kenya con un flashback, dove il leone Zuba tenta di spiegare a suo figlio Alakay le basi del combattimento, ma il piccolo è più interessato a danzare.

Zuba viene sfidato dal crudele Makunga per il ruolo di maschio alfa e, proprio durante lo scontro, il cucciolo viene strappato alla sua famiglia dai bracconieri. Alakay raggiunge la Grande Mela, dove inizia la sua nuova vita con l’identità di Alex all’interno dello zoo di Central Park. Qui conosce la simpatica zebra Marty, l’ipocondriaca giraffa Melman e la vivace ippopotamo Gloria, con cui stringe un profondo legame d’amicizia.

Tornando al presente, i quattro protagonisti, dopo avere raggiunto le coste del Madagascar nel primo capitolo, sono pronti per ritornare a New York a bordo di un aereo malandato al comando dei pinguini. In loro compagnia il re Julien XIII, il suo immancabile consigliere Maurice e il piccolo Mortino. Durante il viaggio l’aereo però termina il carburante e precipita sul continente africano, all’interno di una riserva naturale.

È così che per la prima volta nella loro vita incontrano altri esemplari della loro specie: Alex ritrova i suoi genitori, Marty incontra altre zebre uguali a lui, Melman viene nominato lo stregone della riserva e Gloria fa la conoscenza di un prestante ammiratore. Quella che per i quattro protagonisti sembra in un primo momento un’esperienza eccezionale ben presto rivelerà dei risvolti deludenti e il gruppo di amici dovrà riflettere seriamente su ciò che desidera nella propria vita.

