Madame X/ Su Rete 4 il film con Lana Tuyrner e John Forsythe

Madame X, film di Rete 4 diretto dal regista David Lowell Rich

Madame andrà in onda oggi, mercoledì 16 marzo, dalle ore 16.40 su Rete 4. Pellicola girata nel 1966 è stata diretta dal regista David Lowell Rich si tratta di un film di genere drammatico sentimentale.

Il cast è composto da attori di spicco dell’epoca tra cui è possibile trovare Lana Turner, considerata al tempo al regina dei film melodrammatici interpreta la bellissima vedova Holly Parker, ci sono poi John Forsythe: Clayton Anderson e lo spagnolo Ricardo Montalbán nei panni di Phil Benton. Le musiche sono state realizzate da Frank Skinner. L’opera è stata girata interamente negli Stati Uniti D’America.

Madame X, la trama del film: una giovane commessa

Madame X si apre presentando al figura di Holly, una giovane commessa del Connecticut che lavora in un grande magazzino. La ragazza ha la fortuna di conoscere il miliardario Clay di cui si innamora perdutamente e si sposa. I due hanno un solo figlio tra le remore di Clay che vorrebbe avere una famiglia molto numerosa. La donna cambia radicalmente vita per stare con il facoltoso marito nonostante Estelle la suocera, non sembri apprezzarla nè come moglie nè come madre. Lasciata spesso da sola dal marito perennemente in viaggio, Holly trova un amante e complice in Phil, il migliore amico del marito. A seguito di qualche piccola incomprensione però vorrebbe troncare la loro storia e vivere in tranquillità. Un giorno si reca per comunicare la notizia all’uomo che scioccato dalla stessa inizia a rincorrere Holly inciampando fortunosamente cade e batte la testa. Phil morirà in ospedale a causa di un incidente. Estelle la suocera scopre l’accaduto avendo seguito la donna con il suo detective poiché sospettosa di un qualche tradimento ai danni del marito.

Ricatta così Holly costringendola a inscenare la propria morte per nascondere il foulard che aveva lasciato a casa del morto prima dell’incidente. Per non rovinare la carriera del marito andando in prigione, Holly parte così accompagnata da Estelle e il figlio imbarcandosi su una nave verso l’Europa. La donna inizia a girovagare per il mondo sotto falso nome, si traveste per non essere riconosciuta dato che la suocera ha dato la notizia che è dispersa in mare. Ad un certo punto della sua vita incontra Christian Torber, l’uomo di cui si innamora e con cui va a vivere. Poco dopo però deciderà di mollare tutto e continuare a viaggiare cadendo nella trappola dell’acool e dell’assenzio. Un turbine di cattive compagnie e brutte abitudini che segneranno per sempre la vita di Madame X. In Messico conosce un uomo che grazie al fortuito ritrovamento di un giornale che narra la notizia della scomparsa di Holly, vuole ricattare il marito Clay. Madame X lo impedirà uccidendo l’uomo ma sarà arrestata e processata. Durante il processo però scoprirà che il suo avvocato in realtà è suo figlio, il quale non saprà mai l’identità della madre, distrutta nel corpo e nelle mente per gli accadimenti e l’alcool, morirà durante il processo.

