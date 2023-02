Stef Burns e Enzo Iacchetti, ex Maddalena Corvaglia/ “Il mio ex marito? Riuniti a Natale, siamo una famiglia”

Maddalena Corvaglia e il matrimonio finito con Stef Burns: come sono i rapporti oggi

Stef Burns e Enzo Iacchetti sono stati ex compagni di Maddalena Corvaglia, la showgirl ed ex velina di Striscia La Notizia. Con il chitarrista americano di Vasco Rossi, la showgirl ha vissuto una bellissima ed importante storia d’amore suggellata anche dalla nascita della figlia Jamie Carlyn Birnbaum. Qualcosa però all’improvviso si è rotto portando la coppia verso la separazione. Proprio la Corvaglia, negli studi di Verissimo, ha raccontato: “non amo dire tutte le dinamiche del divorzio per proteggere Jamie. Bisogna avere dignità e rispetto per i bambini che si trovano in mezzo a queste dinamiche e si trovano a soffrire”. Non solo, parlando della separazione ha aggiunto “ho imparato ad incassare, ad avere pazienza e a tutelare mia figlia”.

Perchè Maddalena Corvaglia e Elisabetta Canalis hanno litigato?/ "Rotta la fiducia, difficile recuperare"

Purtroppo la coppia si è lasciata e la fine del matrimonio non è stato semplice. Di questa rottura la Corvaglia ha parlato anche a Verissimo, nella puntata in onda il 4 febbraio 2023 su Canale 5, dichiarando: “La fine di un matrimonio è una sconfitta. Quando, però, ci sono dei muri insormontabili bisogna prenderne atto”. I rapporti però rimangono buoni per il bene della loro figlia: “A Natale ci siamo riuniti tutti: è stato un traguardo familiare. Essendo genitori di una bambina, anche se non siamo una coppia rimaniamo una famiglia”, ha spiegato la Corvaglia. E sulle pratiche del divorzio che ha affrontato negli Stati Uniti, dove si era trasferita per amore, ha aggiunto: “L’ho chiesto a Los Angeles perché non volevo avesse una risonanza mediatica in Italia, anche se poi mi sono pentita: uno straniero lì non ha gli stessi diritti che ha un americano”.

Perchè Enzo Iacchetti conduceva Striscia La Notizia da casa?/ I motivi

Maddalena Corvaglia e l’amore per Enzo Iacchetti

La ex velina non ha mai nascosto quanto sia stata importante per lei questa storia d’amore: “ho trascorso sei anni di matrimonio con un uomo fantastico, Stef, che sarà sempre una parte importante della mia vita. Lo dice la parola stessa “importante”, “portare dentro”: sarà sempre nel mio cuore. Insieme abbiamo creato la gioia più grande dell’universo, nostra figlia Jamie e siamo fortunati per questo”.

Prima di Stef Burn, la Corvaglia è stata legata sentimentale ad Enzo Iacchetti con cui ha lavorato proprio nel tg satirico di Antonio Ricci. Tra i due una bella storia d’amore che il conduttore televisivo ricorda ancora oggi: “pur avendo all’epoca 21 anni, non era un ragazzina. Aveva un corpo giovane, d’accordo, e anche molto attraente, ma la testa era da adulta. Fu quel mix a farmi innamorare”.

Striscia la Notizia, perchè Enzo Iacchetti conduce da casa?/ Ecco il motivo dell'assenza

© RIPRODUZIONE RISERVATA