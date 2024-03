Maddalena Corvaglia e la fine dell’amicizia con Elisabetta Canalis: lite per un uomo?/ Svelata la verità

Maddalena Corvaglia rompe il silenzio sulla fine dell’amicizia con Elisabetta Canalis: “Non c’entra nessun uomo”

L’amicizia tra Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis nata quando entrambe giovanissime era Veline a Striscia la notizia si è incrinata nel 2019. Fu la showgirl sarda ad annunciarlo sui social mentre l’ex amica, ospite a Verissimo da Silvia Toffanin, aveva fornito altri dettagli rivelando che alla base della rottura c’era la mancanza di fiducia. Da allora sono passati anni e nessuna delle due è ritornata sull’argomento e nel frattempo i rumors si sono ingigantiti arrivando ad ipotizzare che tra i motivi della fine dell’amicizia tra Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis ci fosse un uomo. Come stanno davvero le cose?

Maddalena Corvaglia: “Fiera dell’etichetta di Velina”/ “Se non avessi perso mio padre sarei un’altra persona”

A distanza di tempo Maddalena Corvaglia ha colto l’occasione di un’intervista rilasciata a Il Messaggero per smentire le voci secondo cui l’amicizia con Elisabetta si sia incrinata a causa di uomo: “Non voglio parlare di lei. Dico soltanto che non c’entrano gli uomini ma solo perché su questo tema ho letto di tutto. Non ho isto lui che bacia lei, che bacio lui, che bacia me eccetera eccetera.” Insomma, l’attuale concorrente di Pechino Express 2024 ha voluto smentire le indiscrezioni di questi mesi ma resta il mistero su quali siano i reali motivi della fine della loro amicizia.

Maddalena Corvaglia: “Separazione da Stef Burns? E’ stata complicata”/ “Ecco perchè è finita…”

Maddalena Corvaglia perché ha litigato con Elisabetta Canalis? “È stato troppo grave”

Perchè hanno litigato Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis? Se quest’ultima si è trincerata dietro il silenzio, l’ex Velina bionda di Striscia la Notizia nell’aprile scorso in un’intervista al Corriere della Sera aveva confessato: “Quello che ha fatto è stato troppo grave per me. Quando si perde la fiducia l’amicizia si spezza. Per tanto tempo ho provato una sensazione di vuoto, adesso mi sono abituata alla sua assenza.”

E subito dopo aveva aggiunto di non avere per il momento nessuna intenzione di perdonarla nonostante il bene che ancora prova: “Voglio sapere che è felice, le auguro il meglio. So che adesso ha problemi personali e mi dispiace. Parlarne male ora sarebbe becero, non si fa. Ho provato una sensazione di vuoto senza di lei ma adesso mi sono abituata alla sua assenza.” Attualmente Maddalena Corvaglia, in coppia con Barbara Petrillo, è tra i viaggiatori di Pechino Express 2024.

Le amiche, Pechino express 2024/ Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo tra commozione e rischio eliminazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA