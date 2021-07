Maddalena Corvaglia e Paolo Berlusconi a cena insieme/ Altro che flirt, la verità…

Maddalena Corvaglia e Paolo Berlusconi a cena insieme. Nessun flirt, però, tra l’ex velina di Striscia la Notizia e l’imprenditore come si era vociferato qualche settimana fa. Quella immortalata dal settimanale Chi, nel numero in edicola dal 21 luglio, è una cena formato famiglia. Al tavolo, presso un ristorante di Milano, insieme a Maddalena Corvaglia e Paolo Berlusconi c’erano anche Davide Luigi Berlusconi detto Billy, terzogenito dell’imprenditore e la moglie di quest’ultimo, Matilde, una delle più care amiche della Corvaglia che lei considera come una sorella. Con Billy e Matilde, la Corvaglia è solita trascorrere anche il weekend in Sardegna e a Portofino e il legame che ha con Matilde e Billy ha fatto così nascere anche un rapporto d’amicizia con Paolo Berlusconi come conferma la cena trascorsa in allegria.

Maddalena Corvaglia single: con Paolo Berlusconi solo un’amicizia

Nesusn nuovo amore per Maddalena Corvaglia che continua a godersi l’estate da single. Con Paolo Berlusconi, nonostante i rumors di qualche settimana fa, c’è solo un’amicizia. A smentire tutto, del resto, era stata proprio la Corvaglia che, informata del gossip, sui social, aveva scritto: “Ciao ragazzi! Ho letto che sarei fidanzata… Vi confesso che non vedo l’ora di innamorarmi di nuovo, e sappiate che quando succederà voi sarete i primi con cui lo condividerò”, ha scritto sui social ribadendo di non aver alcun fidanzato. Per l’ex velina, dunque, è un’estate all’insegna dell’amicizia e della famiglia come testimoniano le foto che pubblica su Instagram. Il cuore dell’ex velina, dunque, resterà libero ancora per un po’ o tornerà presto a battere per qualcuno?

