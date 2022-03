Maddalena Corvaglia e Roberta, ex di Enzo Iacchetti/ “Roberta la mia prima fan”

Enzo Iacchetti e Maddalena Corvaglia hanno fatto coppia fissa per molto tempo. Maddalena Corvaglia è stata tra le fine degli anni ’90 e gli inizi del 2000 una velina a Striscia la notizia insieme ad Elisabetta Canalis e proprio in quell’occasione ha avuto modo di conoscere il conduttore televisivo e volto storico del programma di Antonio Ricci. La coppia è stata insieme per sei lunghi anni vissuti in maniera intensa nonostante la differenza d’età che spesso aveva portato i due a ricevere alcune critiche.

All’inizio della loro storia i due andavano d’amore e d’accordo e come spesso ammesso dal conduttore televisivo la differenza d’età di 29 anni non era un problema. Con il passare del tempo però i due si sono resi conto come gli anni di differenza abbiano iniziato a pesare sulla loro vita di coppia perché la donna voleva vivere la propria vita in maniera consona alla propria età così i due sono giunti alla decisione di lasciarsi e di prendere due strade diverse anche se, attualmente, hanno un bel rapporto.

Roberta, ex moglie di Enzo Iacchetti

All’inizio della sua carriera, Enzo Iacchetti è stato spostato con Roberta dalla cui relazione è nato suo figlio Martino. Durante un’intervista il conduttore ha ammesso come all’inizio della sua carriera il supporto di sua moglie sia stato fondamentale: “Mi disse di andare a Milano e ha avuto ragione. E ne aveva anche sull’educazione di nostro figlio, un ragazzo eccezionale”.

Nonostante la fine del loro matrimonio i due, come ammesso dal conduttore sono rimasti in buoni rapporti e la sua ex moglie Roberta: “Continua a seguirmi, è sempre stata la mia prima fan” ammettendo anche come, durante le sue passate relazioni abbia sempre avuto molta fortuna: “Sono sempre stato fortunato anche se a volte non me ne sono reso conto”.

