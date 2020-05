Maddalena Corvaglia/ L’ex amica Elisabetta Canalis prova a riavvicinarsi?

Pubblicità

Maddalena Corvaglia torna in tv a “Ciao Darwin 7 – La Resurrezione“, lo show condotto da Paolo Bonolis e trasmesso in replica sabato 30 maggio 2020 in prima serata su Canale 5. Dopo il grandissimo successo delle repliche dell’edizione 8, Canale 5 ha pensato bene di proseguire mandando in onda anche la precedente edizione del popolare programma di Bonolis che si conferma campione d’ascolti. Questa settimana la sfida è tra la squadra degli integratori capitanata dalla Corvaglia contro la squadra dei bucatini guidata a Francesca Cipriani. Una puntata che si preannuncia divertente, visto che potremo rivedere alcuni personaggi diventati poi dei volti televisivi come Francesco Nozzolino. Tornando alla Corvaglia in questi giorni la ex amica Elisabetta Canalis ha pubblicato la copertina di un vecchio Tv Sorrisi e Canzoni in cui posava con la Corvaglia, Ezio Greggio e Enzo Iacchetti scrivendo “quartetto storico”. Come sappiamo da tempo le due ex veline non sono più amiche, nonostante abbiano condiviso per anni tantissimi momenti della loro vita. Basti pensare che nel 2011 la Canalis è stata la testimone di nozze della Corvaglia nel matrimonio con Stef Burns, mentre la Corvaglia l’ha fatto qualche anno dopo per l’amica quando si è sposata con il chirurgo italo-americano Brian Perri.

Maddalena Corvaglia e Elisabetta Canalis: la fine di un’amicizia?

Un’amicizia davvero speciale quella tra Maddalena Corvaglia e Elisabetta Canalis che insieme hanno anche collaborato lanciando una palestra a Los Angeles. Si tratta della Sky View LA, una palestra in cui entrambe hanno investito impegno e denaro. “Due giorni fa era una stanza vuota… Da domani si riempirà di colore e sfumature. Emozionantissima per questa nuova esperienza insieme alla mia sorellina” le parole della Corvaglia sui social poco prima dell’inaugurazione. Anche la Canalis aveva replicato scrivendo: “Grazie Maddy per essere non solo una donna di sani principi, un’instancabile lavoratrice, una prudente guidatrice, una cuoca così così, una persona che non ama esibire la sua più grande dote la puntualità (perché non tutti quelli che ti aspettano in fondo non se la meritano). Ti voglio bene e sono contenta di iniziare questa nuova sfida con te (male che vada scappiamo in Messico che è vicino)”. Qualcosa però è andato storto, visto che le due grandi amiche si sono allontanate. Possibile che dietro la rottura ci sia proprio qualche diverbio lavorativo visto che la Corvaglia, dopo la separazione dal chitarrista di Vasco Rossi ha deciso di lasciare l’America per rientrato in Italia. Nessuna delle due però ha mai confermato il reale motivo della fine della loro amicizia, anche se Elisabetta Canalis dalle pagine di Chi aveva rivelato: “è un argomento molto delicato di cui preferirei non parlare”. A rivelare però i retroscena ci ha pensato Dagospia che ha scritto: “come mai Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia hanno litigato? La rottura tra le due ex veline non è mai stata confermata, ma non sono più apparse insieme ed Ely si è lasciata andare a frase sibilline. In realtà l’amicizia tra la mora e la bionda sarebbe entrata in crisi con il rientro di Maddy in Italia, che avrebbe creato qualche problema economico e di gestione all’ex amica con cui aveva aperto una palestra a Los Angeles. Le due non si parlano più: riusciranno a fare pace?”. Possibile che sia andata davvero così?



