Maddalena Corvaglia single?/ Dandolo rivela: “ha lasciato il compagno Alessandro”

Maddalena Corvaglia e il fidanzato Alessandro Viani si sarebbero lasciati. A distanza di pochi giorni dalla rivelazione fatta dal settimanale Diva e Donna, anche Alberto Dandolo su Instagram con un suo Dandolo Flash ha annunciato la fine della storia d’amore tra la ex velina di Striscia La Notizia e l’esperto di mobili. Dopo 4 lunghi anni d’amore la coppia non è riuscita a superare la crisi che li aveva coinvolti pochi mesi fa decidendo così di separarsi. Non è un’estate fortunata per molte coppie dello show business visto che in tante sono scoppiate al sorgere del primo sole: da Belen Rodriguez e Stefano De Martino fino alla ritrovata crisi tra Andrea Damante e Giulia De Lellis. In questo scenario di “coppie che saltano” rientra anche la Corvaglia che dopo quattro anni d’amore avrebbe mollato il fidanzato Alessandro Viani. Non è dato sapere come e perchè, ma sicuramente la coppia stava attraversando un momento di grande difficoltà.

Maddalena Corvaglia ha lasciato il compagno?

Fonti vicinissime alla coppia, infatti, avevano parlato di una profonda crisi tra Maddalena Corvaglia e Alessandro Viani e proprio queste fonti avrebbero rivelato al settimanale Diva e Donne che l’amore tra i due è giunto al capolinea. Chissà se la quarantena vissuta lontani, in due case separate, abbia potuto influire prima sulla crisi e poi sulla decisione di lasciarsi. La Corvaglia, infatti, ha vissuto il periodo del lockdown in casa con la figlia Jamie Carline, nata dal matrimonio con Stef Burns, chitarrista di Vasco Rossi. A pensare che prima di questa “maretta” la coppia stava seriamente valutando la possibilità di sposarsi con la Corvaglia che quattro anni fa ha deciso di lasciare gli Stati Uniti d’America proprio per viversi la storia con l’immobiliarista. Non resta che attendere comunicazioni ufficiali da parte della ex velina di Striscia La Notizia.



