Maddalena Corvaglia/ “Molti vorrebbero essere da me frustati…”

Maddalena Corvaglia tra i concorrenti della nuova puntata di “Top Dieci“, il programma condotto da Carlo Conti e trasmesso venerdì 26 giugno 2020 in prima serata su Raiuno. La ex velina di Striscia La Notizia torna così in tv per mettersi in gioco nel nuovo quiz show composto da due squadre di personaggi famosi che si sfidano nello scoprire curiosità riguardanti il mondo della musica, del cinema, ma anche dello sport, cultura e tv. Intanto proprio in questi giorni la Corvaglia ha rilasciato un’intervista ai quotidiani “Il giorno” e “La Nazione” a cui ha raccontato come e quando è nata la sua passione per il calcio e in particolare per la squadra dell’Inter. “Sono cresciuta tra nerazzurri sfegatati e poi il primo fidanzatino quando perdeva l’Inter non mi parlava per due giorni. Pensa un po’. Per questo sono abituata a soffrire” – ha confessato la bellissima showgirl che parlando dello scudetto ha precisato – “ora tutto è possibile. E’ chiaro che dovremo partire a razzo già nel recupero con la Sampdoria. Sarà difficile ma io allo scudetto continuo a credere”.

“Velina? Mia madre mi diceva che non mi avrebbero mai preso”

Maddalena Corvaglia nell’immaginario collettivo di milioni di italiani con Elisabetta Canalis sono ancora oggi le veline per eccellenza del tg satirico di successo “Striscia La Notizia”. Anche se sono trascorsi quasi vent’anni dalla sua prima partecipazione nelle vesti di “velina bionda”, Maddalena è consapevole di quanto quella esperienza ha cambiato la sua vita. Intervistata da Il Giornale ha ricordato il giorno del provino: “ho fatto l’esame di maturità, ho tolto i libri dallo zaino e sono andata a fare il provino perché cercavano la velina bionda. Mia madre mi diceva che non mi avrebbero mai preso. E invece la mia vita è cambiata nel giro di pochi mesi”. Sul bancone di Striscia ha incontrato quella che sarebbe diventata una delle sue migliori amiche: Elisabetta Canalis. “Con lei è nata una grande amicizia, siamo diverse ma complici ma ci proteggiamo a vicenda. Lei è molto diretta un camionista come me e andiamo molto d’accordo, scherzando le dico a volte che è come un boomerang: più la lancio lontano e più mi torna indietro” ha confessato la Corvaglia, anche se negli ultimi anni qualcosa sembrerebbe essere cambiato tra le due per via di un progetto di lavoro lanciato a Los Angeles.

Maddalena Corvaglia: “Enzo Iacchetti lo ricordo come un capitolo bellissimo”

Non solo Striscia e il successo televisivo, Maddalena Corvaglia si è raccontata parlando anche della sua vita privata e in particolare dell’amore. Dopo il matrimonio naufragato con Stef Burns, la Velina bionda è stata legata a lungo a Enzo Iacchetti su cui ha detto: “lo ricordo come un capitolo bellissimo, siamo rimasti amici. Siamo stati insieme per sei anni, gli voglio bene e anche lui me ne vuole tanto. Ho un ricordo positivo. Appena ci siamo lasciati c’è stato un periodo no, ma con gli anni abbiamo ritrovato un rapporto bellissimo. Il nostro Enzino nazionale non ce lo deve toccare nessuno”. Infine spazio al mondo dei social dove è una star con migliaia di follower che la seguono su Instagram, anche se non mancano gli haters e le proposte indecenti: “le perle vere sono su Facebook. Ci sono uomini che mi scrivono cose strane. Non mi hanno mai messo paura comunque. Queste persone che scrivono poi le incontri e sono dei codardi. Le maialate non mi spaventano, mi fanno ridere. Mi scrivono cose sui piedi, molti vorrebbero essere frustati, addirittura una volta ho messo un video insieme ad Elisabetta Canalis, mi hanno scritto che volevano essere picchiati, frustrati, presi a calci”.



