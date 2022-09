Maddalena Svevi ammessa ad Amici 22, chi è la ballerina?/ Ha collaborato con Aka7even

Maddalena Svevi ammessa alla prima puntata di Amici 22: ecco chi si contente la ballerina

La prima puntata di Amici 22 di Maria De Filippi, la cui messa in onda è prevista per il 18 settembre su Canale 5, vede tra i 19 allievi ammessi nella scuola più amata dagli italiani la ballerina Maddalena Svevi contesa tra i professori “rivali”, Emanuel Lo e Raimondo Todaro. La bionda dagli occhi di ghiaccio, di quasi 18 anni, viene da Genova e vanta all’attivo diverse esperienze professionali, anche nel piccolo schermo, che in particolare la vedono figurare in alcuni progetti realizzati in collaborazione con la timoniera di Amici, Maria De Filippi, e l’ex concorrente cantante ad Amici 20, Aka7even.

Amici 22, tensioni tra Raimondo Todaro e Emanuel Lo?/ L'indiscrezione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maddalena (@maddy_svevi)

Maddalena Svevi inizia a ballare sin da giovanissima e la danza la porta a vivere esperienze sempre nuove. Si iscrive alla Naima Accademy diretta da Matteo Addino, per poi entrare a far parte della dance company Experience Academy.

Aka7even, spunta in rete un nuovo brano/ CoopVoce lo sceglie per uno spot...

Maddalena Svevi ha una collaborazione con Aka7even all’attivo, prima di Amici 22

Stando alle anticipazioni tv relative all’attesa prima puntata di Amici 22, Maddalena è ammessa nella scuola e si vede contesa tra Raimondo Todaro ed Emanuel Lo, in quanto entrambi gli insegnanti di danza hanno espresso il desiderio di volerla accogliere nel proprio team per un percorso formativo di studio della danza. La ballerina, ancor prima di fare accesso ad Amici, riesce a collezionare delle importanti esperienze nel mondo del piccolo schermo. Nel 2016 partecipa al format prodotto da Maria De Filippi per genitori e bambini vip Pequenos Gigantes con Belen Rodriguez, e poi entra a far parte del cast dell’ultima edizione di Il cantante mascherato, format di Milly Carlucci in casa Rai. La giovane prende parte anche ad un musical intitolato ‘Un papà sotto l’albero’ di Garrison Rochelle e Fioretta Mari. Con il suo gruppo, quindi, si aggiudica anche la vittoria dei Garrison Game. Dopodiché si conquista un altro importante traguardo: diventa ballerina immagine nel video di Perfetta così, il singolo che l’ex Amici 20, Aka7even, ha presentato a Sanremo 2022, qualche mese prima del suo accesso ad Amici 22. Maddalena Svevi potrebbe, dall’alto del suo seguito social stimato oltre 9mila follower, inoltre, regalare perle anche in fatto di gossip, nella nuova esperienza tv ad Amici 22, dal momento che registra delle interazioni social con l’altro ballerino ammesso tra i 19 allievi del rinnovato talent, Samuel Segreto, ed è un’amica molto complice di Tommaso Stanzani, ex Amici fidanzato con il vincitore del Gf vip 5, Tommaso Zorzi.

Aka7even: "Da 14 anni non riuscivo a..."/ La visita ai bambini commuove

© RIPRODUZIONE RISERVATA