Maddalena Svevi carriera prima di Amici 22?/ Da Pequeno Gigantes al video di Aka7even

Maddalena Svevi prima di Amici 22: le sue esperienze in TV

Maddalena Svevi è una delle allieve di danza più amate di questa edizione di Amici 22. Versatile e grintosa ha conquistato il pubblico sin dai primi passi, nonostante l’opinione contraria di Alessandra Celentano. Prima dell’esperienza attuale nel talent show, però, la ballerina di origini genovesi ha avuto altre apparizioni nel mondo televisivo.

La Cina si infiltra nell'economia italiana/ Investimenti segreti con prestanome

All’età di undici anni, una piccola Maddalena Svevi conquistava tutti con il programma Pequeños Gigantes: “Voglio migliorare me stessa facendo tutti i giorni danza” diceva all’epoca la ballerina, come riporta Biccy. In effetti, sembra che abbia continuato ad inseguire il suo sogno fino ad approdare nel programma di Maria De Filippi. Ma non è tutto! L’allieva di danza è apparsa nel video del brano di Aka7even, Perfetta Così, in cui interpreta la protagonista della clip. Dunque, la giovane ballerina ha già avuto altre esperienze del mondo dello spettacolo, anche se non tutti lo sanno.

“Riforma fiscale: meno tasse a chi assume e investe”/ Leo “Bonus per chi è in regola"

Maddalena Svevi batte Isobel nel guanto di sfida: Celentano furiosa: “Volgare”

Alessandra Celentano aveva lanciato un guanto di sfida tra Maddalena Svevi e Isobel in cui entrambe dovevano esibirsi sulle notte di Toxic, sexy hit di Britney Spears. La maestra di danza ha voluto questa sfida per risaltare la sua allieva e mettere in difficoltà la Svevi.

Invece, contro ogni previsione, la giuria ha votato proprio l’allieva di Emanuel Lo come vincitrice lasciando sgomenta la Celentano: “L’ho trovata volgare e non sensuale…la coreografia é di suo esplicita, non occorre caricare cosi tanto…molto allegra” tuona l’insegnate rivolgendosi a Maddalena Svevi. A questo punto, però, a difese della ballerina genovese interviene Cristiano Malgioglio: “Non c’era nulla di volgare, perché vuoi per forza tirare acqua al tuo mulino?” Anche il web si è schierato dalla parte della pupilla di Emanuel Lo, dandole il merito di aver brillato nella sfida del Serale.

SPY BANCHE/ 18 aprile, l'Ue pronta a facilitare "l'eutanasia" delle banche medio-piccole

© RIPRODUZIONE RISERVATA