Maddalena Svevi e Mattia Zanzola: solo amici dopo il flirt?/ La ballerina rompe il silenzio e racconta tutto

Maddalena Svevi e l’attuale rapporto con Mattia Zenzola

Maddalena Svevi e Mattia Zenzola sono stati i protagonisti di Amici 2023 non solo per il loro talento, ma anche per il flirt che hanno avuto all’inizio dell’avventura nella scuola di Maria De Filippi. Una storia, quella tra i due ballerini, finita dopo poco tempo e che li ha portati irrimediabilmente ad allontanarsi. Pur vivendo entrambi in casetta, si sono tenuti a debita distanza trascorrendo la maggior parte del tempo con gli altri compagni. Oggi che Amici si è concluso, come sono i rapporti tra Maddalena e Mattia? All’interno della scuola più famosa d’Italia nascono tanti rapporti personali che durano nel tempo.

Spesso, anche chi ha avuto una storia d’amore riesce a restare amico, ma a quanto pare, non è il caso di Mattia Zenzola e Maddalena Svevi. La ballerina, infatti, ha parlato del rapporto con il vincitore di Amici 2023 e non ha nascosto l’allontanamento che c’è stato con lui.

Maddalena Svevi e le parole di Mattia Zenzola

A parlare del rapporto con Mattia Zenzola è stata Maddalena Svevi che, intervistata da Velvet Style, ha raccontato i motivi dell’allontanamento dal ballerino. “Con Mattia? Sicuramente siamo entrambi molto affezionati. Nella Scuola di Amici, all’inizio è stato difficile andare d’accordo. Quando ci siamo conosciuti è scoppiato qualcosa tra noi, e non è stato semplice poi trovare un’amicizia dopo la fine della nostra storia”, ha spiegato la ballerina.

La scuola di Amici ha cambiato totalmente la vita sia di Mattia che di Maddalena. Entrambi impegnatissimi, stanno provando a raccogliere tutto ciò che Amici ha regalato loro e proprio a causa dei troppi impegni “non ci vediamo spesso. Io gli voglio assolutamente molto bene, e spero che anche lui ne voglia a me: spero di vederlo il prima possibile“, ha concluso.

