Maddalena Svevi tra due fuochi/La scelta ad Amici 22 tra Raimondo Todaro e Emanuel Lo

Amici 22 di Maria De Filippi, Maddalena Svevi fa la scelta del team

Il rinnovato appuntamento TV di Amici 22 di Maria De Filippi, in onda il 22 settembre 2022 su Canale 5, vede Maddalena Svevi giungere all’ardua scelta del team di appartenenza. Questo, tra i professori che l’hanno promossa al termine dell’esame di sbarramento, andato in onda alla prima puntata domenicale di Amici 22 del 18 settembre.

Nel rinnovato daytime settimanale di Amici 22, quindi, la 17enne di Genova Maddalena Svevi incontra i due professori che si contendono il suo ingaggio in squadra. Sia Raimondo Todaro che Emanuel Lo si dicono entrambi fortemente interessati a lavorare sul talento della ballerina dalle curve giunoniche e lo sguardo felino.

E la scelta di Maddalena Svevi é alquanto inaspettata, dal momento che la ballerina bionda ha lavorato in passato con Raimondo Todaro, per cui le aspettative generali ricadrebbero sulla scelta di quest’ultimo ai danni del collega avverso Emanuel Lo, da parte di Maddalena. Ma così non é. Infatti la scelta di Maddalena Svevi ricade su Emanuel Lo, questo perché la ballerina intende mettersi alla prova al 100%, nel percorso formativo intrapreso ad Amici 22: “Conosco già Raimondo e il fatto di buttarmi con un insegnante nuovo é una riscoperta”. Quindi la scelta é Emanuel Lo e lei sarà l’allieva della new-entry tra i professori nel ballo di Amici 22, con il neo prof che si dice alla dancer entusiasta dell’ingaggio: “Questa é una esperienza nuova, vivila come un’avventura totalmente nuova”.

Maddalena Svevi: il curriculum é stellare oltre Amici 22

Maddalena Svevi, nonostante la giovane età, ha un curriculum zeppo di esperienze lavorative di prestigio. Tra le altre, si ricordi il ruolo di backup dancer nel video di Perfetta così, il singolo che Aka7even (cantante ex Amici 20) ha presentato a Sanremo 2022. Inoltre, alla prima puntata domenicale di Amici 22, la bella e brava Maddalena ha ricevuto un endorsement da parte dell’attore turco ospite in studio, Can Yaman: “É meravigliosa”. Che il divo, fresco del Festival del Cinema di Venezia e la rottura con Diletta Leotta voglia approfondire la conoscenza della bella e talentuosa ballerina?











