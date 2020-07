Madonna a favore dei gay in Russia/ Multa da 1milione di dollari: “non ho mai pagato”

Madonna è da sempre schierata in prima linea a favore della comunità LGBTQ a cui ha dedicato anche diverse canzoni della sua longeva e straordinaria carriera. La cantante americana non si è mai tirata indietro nel sottolineare quanto i diritti dei gay siano identici e precisi a quelli degli eterosessuali facendosi portavoce di battaglie contro la politica americana ed internazionale, ma anche contro i bigotti che ancora oggi parlando di “normalità” e “anormalità”. La regina delle dancefloor in particolare ad agosto del 2012 ha fatto discutere per un discorso che ha tenuto durante la tappa in Russia del suo “MDNA Tour”. Tra uno intermezzo e l’altro, infatti, Madonna ha preso la parola per fare un lunghissimo discorso pro gay e pro comunità LGBTQ. “Le persone stanno diventando sempre più intolleranti, ma possiamo fare la differenza – disse Queen Madonna sul palcoscenico precisando – “non dobbiamo farlo con la violenza, ma con l’amore. Sono qui per dire che la comunità gay e le persone gay, qui e in tutto il mondo, hanno gli stessi diritti di essere trattati con dignità, rispetto, tolleranza, compassione, amore. Siete con me?”.

Madonna multata in Russia per le sue parole a favore della comunità LGBTQ

Il discorso di Madonna pronunciato durante la tappa in Russia del suo “MDNA Tour” del 2012 hanno immediatamente avuto la piena approvazione del suo pubblico urlante, ma non della stampa russa che ha in parte boicottato l’artista. A distanza di anni, infatti, è stata proprio Madonna a raccontare di essere stata multata dal governo russo per quelle parole pronunciate a favore dei gay al punto da ricevere una multa del valore di 1 milione di dollari. In realtà la cantante di “Vogue” e “Frozen” poco dopo aver rivelato la ingente somma da pagare al governo russo ha anche fatto sapere di non aver mai pagato la multa. La prova che, passano gli anni, ma Madonna Louise Ciccone resta sempre una ribelle!



© RIPRODUZIONE RISERVATA