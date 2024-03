Madonna choc: “Quando ero in coma ho sentito Dio chiamarmi”/ Il retroscena pre-morte: “Gli ho detto no!”

Il racconto choc di Madonna: “Quando ero in coma ho sentito Dio ma gli ho detto no”

Circa un anno fa, Madonna si è trovata quasi in fin di vita. Un problema di salute a causa del quale è stata costretta a sospendere il suo tour e si è poi ritrovata in coma farmacologico. A distanza di mesi da quei drammatici momenti, Madonna ha finalmente deciso di rompere il silenzio riguardo al suo stato di salute.

Durante il concerto tenutosi a Los Angeles lunedì sera, ha condiviso un momento molto intimo con il pubblico, svelando dettagli inediti della sua lotta contro l’infezione batterica che l’ha colpita. “Questo spettacolo ogni sera non è così impegnativo fisicamente per me”, ha esordito Madonna. “Ma è emotivamente difficile perché sto veramente raccontando la storia della mia vita. Ho il cuore in mano. Sono caduta da molti cavalli e mi sono rotta molte ossa… ma nulla può fermarmi”. La cantante ha poi rivelato la prima parola che ha pronunciato quando è uscita dal coma farmacologico dopo quattro giorni: “Appena sveglia ho detto ‘No!'”, ha spiegato.

Madonna e l’esperienza ‘pre-morte’: “Dio mi chiedeva di andare con lui”

Madonna ha infatti rivelato di essersi sentita chiamare da “qualcosa di superiore”: “Sì, non sto scherzando, è stato abbastanza spaventoso”, ha detto ai suoi fan. “Ovviamente non sapevo nulla perché ero in coma indotto, ma quando mi sono svegliata, la prima parola che ho detto è stata ‘no’, o almeno così mi ha raccontato la mia assistente. E sono abbastanza sicura che Dio mi stesse dicendo ‘vuoi venire con noi? Vuoi venire con me? Vieni da questa parte?’ E io ho risposto ‘no, no, no!’“ ha spiegato ancora la pop star.

Ricordiamo che Madonna era stata trovata priva di sensi sul pavimento del bagno e portata d’urgenza in terapia intensiva,. In ospedale è stata immediatamente intubata e messa in coma farmacologico perché colpita da un’infezione batterica che poteva portarla alla morte. “Tutto ciò che diceva era: ‘Vai fuori al sole’… Era così difficile per me uscire di casa e camminare fino al cortile per sedermi al sole. So che sembra folle, ma era difficile. È strano sentirsi finalmente privi di controllo, e quella è stata la mia lezione… imparare a lasciar andare”, ha concluso poi l’artista.











