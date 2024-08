Un compleanno speciale quello festeggiato ieri da Madonna, che ha scelto Pompei, mandando in delirio i suoi fan italiani. La regina della musica pop ha scelto il Parco archeologico di Pompei per celebrare i suoi 66 anni. Arrivata in serata con il suo yacht al porto turistico di Marina di Stabia, si è mostrata in un look total white con il suo fidanzato Akeem Morris al fianco, oltre alle figlie adottive Ester e Stella.

Nonostante i fan presenti abbiano scandito più volte il suo nome, nella speranza che si fermasse prima di fare il suo ingresso nel Parco, l’artista, arrivata in ritardo di quasi due ore rispetto all’orario previsto, ha tirato dritto. Con lei anche gli amici più cari: in totale un gruppo ristretto di persone, una trentina circa.

Nei giorni scorsi si era parlato di una possibile maxi festa al Teatro Grande, invece è stata organizzata una visita privata e l’incontro con un gruppo di ragazzi del progetto “Sogno di Volare”, che ha deciso di finanziare staccando un assegno da 250mila euro. Infatti, fuori la casa del Menandro il gruppo ha formato un coro con dei passaggi in napoletano, italiano e inglese. La donazione ha chiuso il “caso” relativo al costo di “noleggio” da 30mila euro per gli scavi di Pompei, che era stato ipotizzato nei giorni scorsi.

MADONNA A POMPEI TRA VOCI E POLEMICHE: L’INVITO PER IL 2025

Eppure, non sono mancate le polemiche: Open, ad esempio, parla di festa a tutti gli effetti per via del catering e della musica nel Parco archeologico di Pompei, nonostante non ci siano state le 500 persone di cui si parlava, ma una trentina. Inoltre, sono stati evitati grandi impianti audio, preferendo performance acustiche. Dunque, è prevalsa la linea del compromesso, con un buffet ristretto, che si è tenuto dopo la visione della prova dei ragazzi all’uscita della Casa del Menandro e della Casa dei Ceii.

Gabriel Zuchtriegel, direttore del Parco archeologico e guida d’eccezione per Madonna, l’ha definita «una persona veramente eccezionale», molto interessata a ciò che vedeva, tanto da porre diverse domande. Zuchtriegel all’Adnkronos ha rivelato di aver invitato Lady Ciccone per maggio dell’anno prossimo, così che possa assistere al saggio di teatro finale del progetto che ha finanziato con una somma che è pari a un’annualità del progetto, cioè 250mila euro. «Abbiamo finito abbastanza tardi, ma evidentemente Pompei piace e ci si vuole sempre fermare un po’», ha ironizzato il direttore.