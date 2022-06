Madonna coi seni nudi al Cremona Pride/ Scoppia polemica: “Blasfemi, è irrispettoso!”

Una Madonna coi seni nudi ed il trucco pesante è apparsa in strada nel corso del Cremona Pride al fianco di Drag Queen e bandiere arcobaleno: l’immagine della raffigurazione, diffusa sui social network, ha creato non poche polemiche. I cattolici infatti hanno accolto la statua come un segno di profonda “blasfemia” da parte delle oltre 3.000 persone che hanno partecipato alla parata per rivendicare i propri diritti.

A commentare l’episodio sono stati anche diversi rappresentanti della politica. “Sfilare con una statua della Vergine sadomaso. Se questo è orgoglio di manifestare un’idea, è certamente quello sbagliato. Non si tratta di essere bigotti. Si tratta di pretendere rispetto. Lo stesso rispetto che viene richiesto da coloro che oggi hanno sfilato per le vie della mia Cremona e che non lo hanno avuto per una immagine sacra”, ha scritto come riportato da Repubblica la consigliera comunale della Lega Simona Sommi. “Non è cosi, con questo modo squallido e irrispettoso della fede cristiana, che si rivendicano i diritti”, hanno aggiunto altri.

Madonna coi seni nudi al Cremona Pride: critiche dalla politica e non solo

Le critiche a coloro che hanno portato una Madonna coi seni nudi al Cremona Pride non sono comunque arrivate esclusivamente dalla politica. Anche i comuni cittadini, nella pagina Facebook del sindaco Gianluca Galimberti, che era in piazza con la sindaca di Crema Stefania Bonaldi, hanno protestato contro queste forme di manifestazioni che offendono la fede cattolica.

A schierarsi in tal senso è stato anche Giovanni Arvedi, imprenditore e patron della Cremonese, che come riportato da La Stampa difficilmente si espone su temi di questo genere. “Questi simboli non hanno nulla a che vedere con la legittima tutela dei diritti e la lotta all’omofonia e alle discriminazioni. Sono immagini stonate perché offendono la sensibilità altrui. Esprimo stupore e rammarico per il fatto che nessuna autorità sia intervenuta”, ha commentato in riferimento alla raffigurazione della Santa Vergine in versione sadomaso.

