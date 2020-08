Madonna compie 62 anni/ Regina del pop e delle provocazioni: da Like a Virgin in poi

Madonna Louise Veronica Ciccone, nota semplicemente come Madonna, compie oggi i suoi primi 62 anni. Dal 1983 la regina della musica pop ha incassato un successo dietro l’altro con ben 14 album in studio (l’ultimo “Madame X” del 2019), tour in tutto il mondo e primi posti nelle classifiche internazionali. Nata a Bay City proprio il 16 agosto del 1958, oltre ad essere una pop star è un’artista a 360 gradi in quanto nel suo curriculum incontriamo anche i suoi lavori come attrice, produttrice cinematografica e discografica ma anche scrittrice. Nel corso della sua vita professionale Madonna è stata oggetto di numerose critiche per via dei suoi comportamenti spesso trasgressivi e provocatori che hanno contribuito ad attirare le polemiche della stampa e del pubblico. Tuttavia la sua è sempre stata una carriera di indimenticabili successi a partire dal suo album d’esordio: “Like a Virgin”. Ma sono numerosi i suoi brani che hanno contribuito a dominare le classifiche di tutto il mondo come “La isla bonita”, “Vogue”, ma anche “Music” vendendo circa 350 milioni di dischi. Numeri straordinari che l’hanno resa la quarta artista mondiale con il maggior numero di vendite in assoluto.

MADONNA COMPIE 62 ANNI: UNA VITA ALL’INSEGNA DELLA TRASGRESSIONE

Madonna però non è solo una pop star connessa al mondo della musica. La signora Ciccone, infatti, è diventata una vera e propria icona di libertà, femminile e non solo. Il tempo che passa e l’età che avanza, per lei non hanno mai rappresentato degli ostacoli, come emerge da numerose sue interviste tra cui quella ripresa oggi, nel giorno del suo compleanno, da Vanity Fair e nella quale dichiarava: “La causa è sempre la scarsa conoscenza, l’ignoranza che crea paura e la paura che genera la voglia di distruggere con la critica. Che senso ha? Fatemi vedere il manuale che dice come comportarsi a una certa età. A me non risulta che esista”. E la dimostrazione di quanto sia convinta delle sue stesse parole arriva dalle sue foto che a 62 anni, si fa allo specchio seminuda e ribelle come non mai ma sempre fiera contro un mondo che ci vuole a tutti i costi obbedienti ed omologate. La dimostrazione di quanto sia perfetto essere sempre se stessi arriva dai numerosi riconoscimenti che ne hanno premiato nel tempo talento, bravura, trasgressione e libertà: American Music Awards, Billboard Music Awards, Brit Awards, Grammy Award, MTV Europe Music Awards, MTV Video Music Awards, World Music Awards. Sono solo alcuni del lungo elenco che la riguarda.



