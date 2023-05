Madonna del Rosario di Pompei/ Oggi, 8 maggio si celebra il culto in tutto il mondo

Tutti gli anni, l’8 maggio si ricorda la Madonna del Rosario di Pompei, una figura che risuona fortemente nel cuore dei fedeli a livello internazionale. È la protettrice della città e il suo culto è un dei più sentiti per la devozione mariana.

La storia della Madonna del Rosario: gli albori del culto

La storia inizia nel 1875, anno in cui un giovane avvocato chiamato Bartolo Longo (che divenne poi Beato) attraversò una crisi esistenziale piuttosto profonda e si recò in pellegrinaggio proprio nella località di Pompei. In questo contesto ebbe una visione miracolosa della Vergine Maria, che lo interpellava direttamente per diffondere la devozione al rosario. A partire da quel momento, Longo dedicò ogni sua minima attenzione alla promozione degli atti devoti al rosario e al culto della Madonna di Pompei. Fondò poi la basilica nella medesima località e diffuse la preghiera del rosario a livello globale. Oggi la Madonna del Rosario è ormai diventata una figura che rappresenta milioni di fedeli in tutto il mondo, i quali si rivolgono a questa immagine religiosa per trovare protezione, speranza e conforto.

Delpini: “Milano non è un modello”/ “Rivoluzione culturale è vita come vocazione”

Un’icona bizantina raffigura la Madonna che tiene in braccio il bambino e che ha il rosario stretto tra le mani. La grazia e la bellezza della Madonna sono motivo di grande ispirazione per tutti i fedeli in preghiera che le rivolgono la massima devozione. La Madonna del Rosario è ritenuta protettrice di Pompei e la sua intercessione è molto efficace per i fedeli che sostengono di aver ricevuto numerose grazie e addirittura miracoli attraverso questa figura, esempio di fede e motivo di ispirazione per coloro che sono alla ricerca della pace interiore e della verità, aprendo il cuore all’immensa grazia divina che diffonde.

Canada, vietato pregare a scuola/ Ministro Quebec “studenti protetti dalla religione”

La devozione in Italia e nel mondo

Ci sono molte occasioni di festa dedicate direttamente alla Madonna del Rosario di Pompei. Durante questi appuntamenti è possibile celebrare la Vergine Maria e dedicarsi alla preghiera del Rosario per contribuire al ringraziamento relativo alle grazie ricevute per effetto della sua intercessione. La città di Pompei è quella collegata direttamente alla celebrazione principale dedicata alla Madonna del Rosario, che si svolge periodicamente con regolarità il primo sabato del mese di ottobre. Nell’ambito della festa la statua della Madonna viene condotta per le vie della città in processione, con l’accompagnamento dei fedeli del paese che si uniscono sentitamente nella preghiera del rosario.

Supplica alla Madonna di Pompei/ Diretta video messa col Card. Zuppi: testo preghiera

Anche Acquaformosa, in provincia di Cosenza, è molto legata alla Madonna del Rosario di Pompei. Si trova in una valle dove la natura è la vera protagonista, con un centro storico di origine medievale e con strade strette dove sono presenti antiche chiese. Il 7 ottobre la comunità paesana si riunisce proprio per ricordare e celebrare la Madonna del Rosario di Pompei. La processione è un momento che gli abitanti aspettano con interesse. La Madonna è accompagnata dalle musiche della banda locale e dalle preghiere dei numerosi fedeli.

La Madonna del Rosario di Pompei non viene celebrata solo in Italia ma anche in altri paesi come la Polonia, dove il 7 ottobre c’è una festa dedicata e una processione. Anche in Messico, il culto della Madonna del Rosario è molto diffuso, come nelle nazioni del Sud America.

Gli altri Santi del giorno

L’8 maggio è anche il giorno in cui si celebra San Vittore il Moro: una figura molto importante anche dal punto di vista storico, in quanto apparteneva al battaglione dei soldati della Mauritania, di stanza a Milano, che morirono a Lodi durante le persecuzioni di Massimiano, nel III sec. È il protettore dei detenuti e degli esuli e ha dato il nome al famoso carcere di Milano.











© RIPRODUZIONE RISERVATA