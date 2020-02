Madonna di Medjugorje/ Messaggio 2 febbraio 2020: la santità nella forza del perdono

Quello di oggi è un giorno speciale per i fedeli: è atteso il messaggio della Madonna di Medjugorje. Non appena la Santa Madre di Dio avrà fatto visita presso la veggente Mirjana Dragicevic Soldo, come accade ogni secondo giorno del mese, il messaggio verrà reso noto. Nell’apparizione a Marija Pavlovic del 25 gennaio è arrivato un monito dalla Vergine: senza amore e santità non c’è futuro per il mondo. Questo è quello che manca nelle nostre famiglie, quindi l’invito della Madonna è di percorrere la via della santità. E la si trova anche nella forza del perdono. Quel che ha colpito di questo messaggio è l’invito continuo alla ricerca della santità, che non deve spaventarci, ma al contrario affascinarci. La santità è la condizione essenziale per la sopravvivenza del mondo, per questo la Madre di Gesù ci invita a pregare e a fare di più, perché quanto fatto finora non è abbastanza. Serve dunque un risveglio spirituale, perché solo dalla preghiera e dalla santità può arrivare la gioia ricercata. Fondamentale è poi il perdono, un dono di Dio che non va vissuto solo come un impegno personale: deve partire dal profondo del cuore. Il vero perdono è la forma più elevata dell’amore, è la sua massima espressione.

MESSAGGIO MADONNA DI MEDJUGORJE: IL POTERE DELLA PREGHIERA

Anche l’unione delle famiglie passa dalla santità per la Madonna di Medjugorje. Nel suo ultimo messaggio ha infatti spiegato che la preghiera deve tornare al centro delle nostre esistenze. Con una vita di preghiera possiamo rendere santa la nostra esistenza. Ma la santità è anche lo strumento attraverso cui difendersi dalle tempeste della vita: neppure le discordie e i litigi possono abbatterci, anzi possono essere superati. Nella storia della salvezza, dunque, Maria interviene per portare l’amore immenso di Dio, che manifesta il suo immenso amore attraverso la sua infinita Misericordia. Ma anche nelle parole dei suoi messaggi c’è amore, un amore materno che nutre per i suoi figli, l’amore di una madre che ha a cuore i suoi figli. E infatti nel messaggio del 2 gennaio ha affermato di sapere di essere presente nelle vite e nei cuori dei suoi figli, di sentire il loro amore e le preghiere che rivolgono al Figlio. Ma ribadì il suo ruolo, perché la Madonna di Medjugorje è anche un tramite: «Vuole che siate sempre migliori, che viviate l’amore misericordioso che è preghiera e sacrificio illimitato per gli altri».

