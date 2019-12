Madonna di Medjugorje/ Messaggio 25 dicembre 2019: Natale di Gesù e la Pace di Maria

Come ogni 25 dicembre l’atmosfera attorno a Medjugorje è “caldissima”: l’attesa del Natale del Signore vede l’arrivo del messaggio della Madonna Regina della Pace a Marija Pavlovic, come ogni 25 del mese. Ma oggi, giorno della Nascita di Cristo, è tradizione per i veggenti di Medjugorje che non solo Marja incontri misteriosamente la GOSPA: nell’ultima apparizione quotidiana del 12 Settembre 1998 la Madonna ha detto a Jakov Colo che avrebbe avuto l’apparizione una volta all’anno, il 25 Dicembre, a Natale. Dunque un “doppio” messaggio che come ogni Natale ormai “impegna” i fedeli pellegrini di Medjugorje ad una duplice attesa oltre alla Festività per eccellenza che si celebra oggi in tutto il mondo cristiano. Lo scorso anno alla veggente Marja, la Madre di Dio affidò un messaggio molto particolare dedicato alla Pace “profonda”: «Cari figli! Vi porto mio Figlio Gesù che è il Re della pace. Lui vi dona la pace, che questa pace non sia solo per voi, figlioli, ma portatela agli altri nella gioia e nell’umiltà. Io sono con voi e prego per voi in questo tempo di grazia che Dio desidera darvi. La mia presenza è il segno dell’amore, mentre sono qui con voi per proteggervi e guidarvi verso l’eternità. Grazie per aver risposto alla mia chiamata».

MESSAGGIO MADONNA MEDJUGORJE PER NATALE

Solo un mese fa, anticipando il Natale del Signore e aprendo al periodo di Avvento, la Madonna di Medjugorje regalò queste parole all’intero mondo di fedeli e affezionati pellegrini del Santuario della GOSPA: «Questo tempo sia per voi il tempo della preghiera. Senza Dio non avete la pace. Perciò, figlioli, pregate per la pace nei vostri cuori e nelle vostre famiglie affinché Gesù possa nascere in voi e darvi il Suo amore e la Sua benedizione. Il mondo è in guerra perché i cuori sono pieni di odio e di gelosia. Figlioli, l’inquietudine si vede negli occhi perché non avete permesso a Gesù di nascere nella vostra vita. CercateLo, pregate e Lui si donerà a voi nel Bambino che è gioia e pace». Una presenza che “sta” con l’uomo, con il bisognoso, esattamente come il Figlio Unigenito annuncia il mondo con la sua nascita nella umile grotta di Betlemme. Nel messaggio annuale rivolto a Jacov invece la Madonna espresse un anno esatto fa il tema cardine dell’amore di Dio per l’umanità: «Cari figli, in questo giorno di grazia vi invito all’amore. Figlioli, Dio vi ama immensamente e perciò figlioli, pieni di fiducia, senza guardare indietro e senza timore abbandonategli completamente i vostri cuori affinché Dio li riempia con il Suo amore. Non abbiate paura a credere al Suo amore ed alla Sua misericordia perché il Suo amore è più forte di ogni vostra debolezza e paura. Perciò, figli miei, pieni di amore nei vostri cuori confidate in Gesù e pronunciategli il vostro Sì perché Lui è l’unica via che vi conduce al Padre Eterno».

