Madonna di Medjugorje/ Messaggio 25 luglio 2019: “solo l’amore fa vivere con Dio”

Come ogni 25 del mese è attesto anche per oggi il messaggio che la Madonna di Medjugorje consegnerà in dote alla veggente Marja Pavlovic durante l’apparizione odierna: dalla conversione alla preghiera, passando per l’accento posto sempre sul ruolo “positivo” che può donare l’amorevole “maternità” della Regina della Pace su tutti i suoi figli, fedeli o laici che siano. Nel messaggio riportato lo scorso 25 giugno, la Madonna donò al mondo intero un intensa proposta di conversione sorretta sui valori dello Spirito Santo e della pax cristiana contro il pericolo costante di guerra e odio: parole semplici, brevi che però risuonarono in una situazione mondiale del tutto descritta dall’invito della Regina della Pace di Medjugorje «Cari figli! Ringrazio Dio per ciascuno di voi. In modo particolare, figlioli, grazie per aver risposto alla mia chiamata. Io vi preparo per i tempi nuovi affinché siate saldi nella fede e perseveranti nella preghiera, affinché lo Spirito Santo operi attraverso di voi e rinnovi la faccia della terra. Prego con voi per la pace, il dono più prezioso, anche se satana vuole la guerra e l’odio. Voi, figlioli, siate le mie mani tese e camminate fieri con Dio. Grazie per aver risposto alla mia chiamata». Sul portale Medjugorje.ws dove appaiono preghiere e informazioni legate al Santuario bosniaco, ieri campeggiava un passaggio di un messaggio del 25 aprile 1995 tutt’altro che “passato”: «Oggi vi invito all’amore. Figlioli, senza l’amore non potete vivere ne con Dio ne con i fratelli. Perciò vi invito tutti ad aprire i vostri cuori all’amore di Dio che è tanto grande ed aperto per ognuno di voi».

MESSAGGIO MADONNA DI MEDJUGORJE: IL LUOGO E LO SPIRITO

L’amore come “antidoto” alla guerra e al male non è solo un messaggio di “buona speranza” ma è il contenuto più prossimo e vicino del cristianesimo: la Madonna ai veggenti di Medjugorje e a tutto il mondo di fedeli pellegrini continua incessantemente a ricordare come la lieta vicinanza nei rapporti di tutti i giorni, l’accettazione del dolore e il perdono del peccato rappresentano l’occasione unica per la conversione del cuore e dell’anima necessaria alla salvezza personale e universale. Negli scorsi giorni ha parlato l’arcivescovo polacco Hoser inviato dal Papa come visitatore e rappresentante del Vaticano nella comunità di Medjugorje e ha ribadito anche lui questi semplici “concetti”: «È stato un anno intenso, tutto nel segno della Madonna. Medjugorje è un riferimento di preghiera internazionale dove si toccano con mano straordinari frutti spirituali. Mi riferisco ad esempio alle conversioni, alle vocazioni sacerdotali e religiose, alle incessanti confessioni. Non ritengo ci siano tracce di eresia» ha spiegato l’inviato di Papa Francesco ad un anno dalla nomina ed inizio del suo nuovo incarico delicatissimo al centro del Santuario più discusso al mondo. «La gente dice di avvertire la presenza della Madonna – racconta ancora Hoser –. Ma l’aver consentito i pellegrinaggi non va interpretato come un’autenticazione dei noti avvenimenti legati al nome di Medjugorje. Questo è un luogo, benedetto da Dio, di incontro e di dialogo con il Signore attraverso la Vergine, marcato dal silenzio, dal Rosario, dalla meditazione, dalla catechesi, dalla celebrazione dei Sacramenti, in particolare l’Eucaristia e quello della Riconciliazione».

