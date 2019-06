Madonna di Medjugorje/ Messaggio 25 giugno: la vita che cambia nel segno di Maria

È atteso in giornata il nuovo messaggio universale rivolto dalla Madonna di Medjugorje a tutti i fedeli pellegrini e affezionati alla incredibile (e misteriosa) storia del piccolo paesino in Bosnia. Come ogni 25 del mese, l’attesa è fortissima per le parole di preghiera e conversione che la Regina della Pace consegnerà alla veggente Marja Pavlovic come “tramite” per il mondo cristiano e non, come spesso tende a sottolineare la stessa Madre di Gesù nei suoi misteriosi messaggi universali. Dopo la svolta storica con il riconoscimento ufficiale della Chiesa Cattolica del valore dei luoghi di pellegrinaggio a Medjugorje, l’interesse già piuttosto sviluppato per queste terre ha preso un’impennata improvvisa: «Considerati il notevole flusso di persone che si recano a Medjugorje e gli abbondanti frutti di grazia che ne sono scaturiti – ha spiegato Alessandro Gisotti, direttore “ad interim” della Sala Stampa della Santa Sede – tale disposizione rientra nella peculiare attenzione pastorale che il Santo Padre ha inteso dare a quella realtà, rivolta a favorire e promuovere i frutti di bene».

MESSAGGIO MADONNA DI MEDJUGORJE: LA VITA CHE CAMBIA

Un mese esatto fa, nel messaggio consegnato dalla Madonna a Marja Pavlovic, vi era contenuta una breve ma decisiva riflessione sulla misericordia divina e sull’amore che Gesù ha per ognuno dei suoi figli senza alcuna distinzione di “merito”: «Per la Sua misericordia, Dio mi ha permesso di essere con voi, di istruirvi e di guidarvi verso il cammino della conversione. Figlioli, tutti voi siete chiamati a pregare con tutto il cuore perché si realizzi il piano della salvezza per voi e tramite voi. Siate coscienti figlioli, che la vita è breve e vi aspetta la vita eterna secondo i vostri meriti. Perciò pregate, pregate, pregate per poter essere degni strumenti nelle mani di Dio. Grazie per aver risposto alla mia chiamata» si leggeva nel messaggio della Madonna di Medjugorje a tutti i suoi figli. Di recente il portale PapaBoys.org ha rispolverato alcune testimonianze che negli anni i vari veggenti di Medjugorje hanno condotto ai tanti pellegrini accorsi in Bosnia per assistere al mistero delle apparizioni e al miracolo delle conversioni: in particolare Ivanka Ivankovic Elez, parlando con diversi gruppi di giovani, ama ripetere «sia lodato Gesù Cristo. Sono contenta di stare oggi con voi per potervi trasmettere e testimoniare ciò che la Madonna chiede da noi. 22 anni fa ero una bambina semplice, comune, come tutte le altre bambine; ma il 24 giugno 1981 la mia vita è cambiata». Una vita che fiorisce, magari senza miracoli “evidenti” ma che nella semplice conversione in Cristo e nella Madonna la propria esistenza possa finalmente risplendere sotto un’altra luce: i drammi non vengono eliminati ma assumono di senso, assumono di prospettiva e soprattutto comportano una compagnia umana, quella della Chiesa, che fa tutta la differenza del caso.

