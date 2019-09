Madonna di Medjugorje/ Messaggio 25 settembre 2019: “la gioia nell’essere con Dio”

Un’attesa che è come silenzio tra pellegrini e fedeli che come ogni 25 del mese pregano per si fanno vicini a Medjugorje per ricevere il “messaggio universale” pensato dalla Madonna e diffuso tramite la veggente Marja Pavlovic. In attesa del nuovo messaggio, la memoria non può che andare a quanto abbiamo vissuto e letto solo un mese fa nel messaggio del 25 agosto 2019, ovvero quanto la Regina della Pace con poche parole consegnò al Suo Figlio tutto l’amore e la speranza per chi ancora non crede in Gesù ma che attende di poterLo in qualche modo incontrare. «Cari figli! Pregate, lavorate e testimoniate con amore il Regno dei Cieli affinché possiate stare bene qui sulla terra. Figlioli, Dio benedirà il centuplo il vostro sforzo e sarete testimoni tra i popoli, le anime dei non credenti sentiranno la grazia della conversione ed il Cielo sarà grato per le vostre fatiche ed i vostri sacrifici. Figlioli, testimoniate con il rosario nella mano che siete miei e decidetevi per la santità. Grazie per aver risposto alla mia chiamata», furono le esatte parole della Madre di Gesù al cospetto della veggente che ogni mese vive la misteriosa apparizione con la Madonna di Medjugorje. In un messaggio di parecchi anni più indietro (per la precisione il 25 agosto 2002) sempre la Regina della Pace amava parlare così “dedicando” queste ore di preghiera al Regno dei Cieli: «Pregate, pregate, pregate e soltanto nella fede e attraverso la preghiera la vostra anima troverà la pace e il mondo la gioia di essere con Dio».

MESSAGGIO MEDJUGORJE: I BIMBI ABORTITI PROTETTI DALLA MADONNA

Grazie al portale specializzato con tutti gli aggiornamenti da Medjugorje “La Luce di Maria” – sempre nell’attesa del nuovo messaggio in arrivo dalla Gospa – abbiamo conosciuto negli scorsi giorni un aneddoto commovente svelato da un’altra veggente, Mirjana Dragicevic Soldo (che ha un’apparizione ogni secondo giorno del mese ndr) a Suor Emmanuelle, una delle primissime a credere e supportare i veggenti di Medjugorje negli anni Ottanta. Nel suo libro ‘Medjugorje: il trionfo del Cuore’ la religiosa ha spiegato come nelle prime apparizioni i veggenti hanno sempre raccontato di aver visto gli orrori del mondo che loro, in quanto giovani abitanti in una zona “rurale e tranquilla” non avrebbero mai potuto conoscere. In merito all’esperienza dell’aborto vissuta da una compagna di classe di Mirjana («un giorno mi disse “oggi pomeriggio vado ad abortire, dopo vado ad un concerto”») Suor Emmanuelle racconta quanto la Madonna avrebbe detto alla veggente in merito al dramma dell’aborto: «Mi ha detto che potevo cambiare queste persone soltanto con il mio esempio e la mia preghiera. Ho capito che non dovevo fare prediche, né arrabbiarmi. Mi ha detto di non giudicare nessuno ma di amarli e di pregare perché si riconciliassero con Dio. Mi ha detto anche che il padre e la madre del bambino abortito avranno molto da soffrire». Mirjana era però preoccupata per il destino di quelle piccole vite abortire, ma la Gospa le disse di non preoccuparsi: «”sono sempre con me”, mi disse. Abortire è un grande peccato perché è uccidere. Dio perdona tutti i peccati, ma per quello in particolare chiede che il padre e la madre facciano entrambi una grande penitenza».

