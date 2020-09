Madonna di Medjugorje, messaggio 25 settembre 2020/ Preghiera come salvezza dal male

Il 25 di ogni mese, sono numerosi i fedeli che attendono con ansia il nuovo messaggio della Madonna di Medjugorje, nell’apparizione alla veggente Marija Pavlovic. Una tradizione che va avanti ancora oggi e che si rinnova ogni 30 giorni con un nuovo messaggio destinato ai credenti. Nell’ultimo messaggio dello scorso 25 agosto, la Madonna aveva invitato i suoi figli a ritornare a Dio e alla preghiera. Un invito a pregare come processo di personale conversione “cambiamento nel bene”. “Questo è tempo di grazia. Sono con voi e vi invito di nuovo, figlioli, ritornate a Dio ed alla preghiera affinché la preghiera diventi gioia per voi”, esordiva nel messaggio dello scorso mese. E così come accaduto nel messaggio del 25 luglio, la Regina della Pace aveva invitato alla preghiera in questo momento inquieto: “Figlioli, non avrete né futuro né pace finché nella vostra vita comincerete a vivere la conversione personale ed il cambiamento nel bene. Il male cesserà e la pace regnerà nei vostri cuori e nel mondo. Perciò, figlioli, pregate, pregate, pregate”, aveva proseguito. Il tema della preghiera è particolarmente ricorrente nei messaggi della Madonna di Medjugorje, basti pensare che è una delle parole maggiormente adoperate insieme ad “amore” e “Dio”. La stessa richiesta presente nell’ultimo messaggio lo ritroviamo anche in un passato messaggio del 19 aprile 1984 rammentato dal portale Medjugorje.ws: “Cari bambini! Simpatizzate con me! Pregate, pregate, pregate!”.

MESSAGGIO MADONNA DI MEDJUGORJE: il commento di Padre Livio

Il tema della preghiera al centro dell’ultimo messaggio della Madonna di Medjugorje affidato alla veggente Marija lo scorso 25 agosto. Padre Livio Fanzaga per Radio Maria ha commentato l’ultimo messaggio anche alla luce del grande caos e del forte scoraggiamento in cui ci troviamo oggi: “Quello che è certo è che il futuro è pieno di nuvoloni”, ha asserito nel suo intervento. Padre Livio ha voluto sottolineare la bellezza dell’ultimo messaggio: “La prima cosa che mi ha colpito è che noi di fronte a quello che avviene nel mondo, alle notizie che arrivano, non solo alla pandemia ma anche a tante forme di violenza e prepotenza, restiamo impotenti e ci chiediamo come poter cambiare questo mondo, chi riesce oggi a risolvere questi problemi ed a dare una prospettiva di un futuro sereno?”. Padre Livio prende quindi in prestito proprio le parole della Madonna: “ognuno di noi, cambiando se stesso, passando dalle tenebre alla luce, dal male al bene, entra in una situazione diversa, di luce, in una prospettiva di grazia e speranza e diventa una fonte di bene”. Dunque ciò che ci dice la Madonna è che il futuro dipende proprio da noi, dalle nostre decisioni, dalle nostre azioni.



