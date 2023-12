Madonna di Medjugorje/ Messaggio di Natale 25 dicembre 2023: apparizioni a Marija e Jakov. “La gioia di Gesù”

ATTESO IL DOPPIO MESSAGGIO DELLA MADONNA DI MEDJUGORJE A NATALE 2023

Un doppio messaggio speciale per la giornata di Natale: la Madonna a Medjugorje è attesa come non mai nella giornata della Natività del Signore e come ogni 25 dicembre due dei veggenti “storici” ricevono l’apparizione misteriosa della “Gospa”. A Natale infatti al messaggio “mensile” consegnato a Marija Pavlovic vede aggiungersi il messaggio annuale consegnato dalla Madonna a Jakov Jolo.

Nell’ultima apparizione quotidiana del 12 settembre 1998, la Madre di Gesù a Medjugorje ha detto a Jakov espressamente che avrebbe avuto da lì in poi una sola apparizione all’anno, per l’appunto il 25 dicembre: come ha raccontato lo stesso veggente nell’apparizione avvenuta lo scorso Natale 2022, la Madonna è stata con lui circa 8 minuti ed è venuta «con il piccolo Gesù fra le braccia». Nel giorno di Natale la “Gospa” rinnova la sua richiesta di preghiera e conversione per la pace nel mondo e nei cuori di ciascuno individuo: e così accanto alla celebrazione della Santa Messa per la Natività del Signore, da Medjugorje giunge il messaggio universale della fede cristiana, “nata” da quel Sì della Madonna durante l’Annunciazione. Una fede che – si leggeva nel messaggio dello scorso anno a Marija – «dischiude e apre i cuori».

MADONNA DI MEDJUGORJE, IL MESSAGGIO A JAKOV E MARIJA DELLO SCORSO ANNO

Come osservava negli scorsi mesi l’arcivescovo Aldo Cavalli, visitatore apostolico per la parrocchia di Medjugorje, la Madonna ci insegna come “vivere” una vita cristiana piena: «serve essere presenti come ci insegna Maria: che era presente quando Dio si è fatto uno di noi in lei; che era presente ai piedi della Croce quando Gesù ha assunto e perdonato i nostri peccati per sempre; che era presente quando, a Pentecoste, è nata la Chiesa». Riandando con la memoria al Natale di un anno fa, nel messaggio alla veggente di Medjugorje Marija Pavlovic Lunetti, la Madonna annunciò con letizia la venuta perpetua del Suo Unigenito: «cari figli! Oggi vi porto mio Figlio Gesù perché siate la Sua pace e il riflesso della serenità e gioia del Cielo. Pregate, figlioli, perché siate aperti ad accogliere la pace, perché molti cuori sono chiusi alla chiamata della luce che cambia i cuori. Sono con voi e prego per voi affinché vi apriate ad accogliere il Re della Pace che colma i vostri cuori di calore e benedizione. Grazie per aver risposto alla mia chiamata».

Nel messaggio invece lasciato dalla Madonna di Medjugorje a Jakov Colo sempre a Natale, la Madre di Dio sottolinea il carattere di “luce” che il Figlio Gesù rappresenta per il mondo di allora quanto di oggi: «quando la luce della nascita di Gesù illumina il mondo intero, con Gesù tra le braccia, in modo particolare prego che ogni cuore diventi la capanna di Betlemme in cui nascerà mio Figlio e che le vostre vite diventino la luce della Sua nascita. Figlioli, vivete nell’inquietudine e nella paura. Perciò, figlioli, in questo giorno di grazia pregate Gesù perché rafforzi la vostra fede e diventi il governatore delle vostre vite perché, figli miei, soltanto con Gesù nella vostra vita non guarderete all’inquietudine ma pregherete per la pace e vivrete nella pace; non guarderete alla paura ma a Gesù che ci libera da tutte le paure. Io sono vostra madre che veglia su di voi incessantemente e vi benedico con la mia benedizione materna».











