Madonna di Medjugorje, messaggio Natale 25 dicembre 2022/ Apparizioni a Marja e Jacov

ATTESA PER IL DOPPIO MESSAGGIO DI NATALE DELLA MADONNA DI MEDJUGORJE

Come da tradizione, nel giorno di Natale a Medjugorje si fa festa “tripla” con la diffusione in serata del messaggio della Madonna alla veggente Marjia Pavlovic Lunetti, con il messaggio annuale affidato all’altro veggente Jacov Colo e ovviamente con la celebrazione della Natività del Signore. Dopo le ore 20 è prevista la diffusione in tutte le lingue tradotte del messaggio della Madonna di Medjugorje che annuncia al mondo l’appello alla pace e alla conversione nel giorno del Natale di Gesù: si tratta della “consueta” apparizione ogni 25 del mese alla veggente Marija, mentre è previsto nel primo pomeriggio di oggi la “visione” eccezionale della Madonna a Jacov, da anni ormai “visitato” dalla Gospa nel giorno di Natale.

Nell’anno appena passato attraversato da terrore, guerre e devastazioni, l’invito alla conversione e alla Grazia della Madonna di Medjugorje attraverso il duo messaggio avranno un significato ancora più profondo: «Cari figli! Oggi vi porto mio Figlio Gesù affinché vi doni la Sua pace. Figlioli, senza la pace non avete né futuro, né benedizione, perciò ritornate alla preghiera perché il frutto della preghiera è gioia e fede, senza la quale non potete vivere. La benedizione odierna che vi diamo, portatela alle vostre famiglie ed arricchite tutti coloro che incontrate affinché sentano la grazia che voi ricevete. Grazie per aver risposto alla mia chiamata». Questo il messaggio diffuso nel Natale 2021 dalla veggente Marjia Pavlovic Lunetti al termine della straordinario colloquio con la Regina della Pace.

MESSAGGIO MADONNA MEDJUGORJE: PROGRAMMA NATALE, L’INVITO DI MONS. ALDO CAVALLI

Ma come noto, a Medjugorje il messaggio della Madonna il giorno di Natale è sempre “doppio” in quanto oltre a Marjia anche l’altro veggente Jacov da oltre 20 anni riceve le apparizioni della Madonna diMedjugorje solo nel giorno di Natale: lo scorso anno il messaggio giunto dalla Madonna di Medjugorje recitava così, «Cari figli, siete e siete chiamati figli di Dio e, se solo i vostri cuori sentissero l’immenso amore che Dio ha per voi, i vostri cuori si inchinerebbero a lui e lo ringrazierebbero in ogni momento della vostra vita. Perciò, figlioli, oggi, in questo giorno di grazia, aprite i vostri cuori e pregate il Signore per il dono della fede, perché possiate diventare veramente degni del nome di figli di Dio, che con cuore puro ringraziano e adorano il loro Padre celeste. Sono con voi e vi benedico con la mia benedizione materna».

Nella giornata odierna in attesa del messaggio della Madonna per tutti i fedeli e pellegrini che intendono recarsi a Medjugorje, il programma scandito dalla parrocchia di San Giacomo nel piccolo paesino bosniaco vede le sante Messe nella chiesa parrocchiale alle 7, 8, 11 e 18; nelle chiese succursali alle 10. La sera non ci terrà la consueta adorazione notturna mentre gli auguri di Natale si terranno sulla piazza della nostra vecchia chiesa dopo la Messa parrocchiale. «Ecco la serva del Signore, avvenga in me secondo la tua parola», così la Madonna rispondeva all’Angelo nell’Annunciazione che ha rivoluzionato per sempre la storia del mondo. Come ha osservato nell’omelia della festa dell’Immacolata il Visitatore Apostolico con carattere speciale per la parrocchia di Medjugorje, l’arcivescovo Mons. Aldo Cavalli «Maria di Nazaret, scelta per grazia, dialoga con Dio, pondera la missione che Dio gli vuole affidare, accetta, collabora con tutto il cuore al progetto di Dio, che si realizzerà proprio per mezzo di Lei; Maria è un grande esempio per tutti noi».











