Madonna di Medjugorje, messaggio 25 marzo 2024/ Apparizione a Mirjana, “se vivete amore avrete pace di Gesù”

ATTESO OGGI 25 MARZO 2024 IL NUOVO MESSAGGIO DELLA MADONNA DI MEDJUGORJE ALLA VEGGENTE MARJA: ECCO QUANDO USCIRÀ

Appena pochi giorno dopo l’apparizione annuale alla veggente Mirjana – lo scorso 18 marzo – è atteso nella serata di oggi lunedì 24 marzo 2024 il nuovo messaggio della Madonna di Medjugorje a Maria Pavlovic Lunetti, l’unica veggente che ancora oggi dopo oltre 40 anni riceve una apparizione mensile “ordinaria” ogni 25esimo giorno del mese. Dopo il duro avvertimento lanciato un mese esatto fa contro il maligno che opera nel mondo come la “zizzania”, il periodo internazionale è se possibile ancora più complicato con le due guerre fratricide ancora in corso (Ucraina e Medio Oriente) e con un attentato da 140 morti avvenuto lo scorso venerdì a Mosca.

Terrorismo e guerre a minacciare una pace sempre più fragile ma sempre più necessaria alle porte della Santa Pasqua del Signore: e così ad inizio Settimana Santa milioni di pellegrini e fedeli sparsi in tutto il mondo si attendono la consueta ma pur sempre misteriosa riflessione mensile frutto dell’apparizione della “Gospa” alla veggente Marja. Come sempre il messaggio della Madonna di Medjugorje, tradotto in tutte le lingue, oggi 25 marzo 2024, sarà disponibile attorno alle ore 19.30-20 con l’esatta traduzione che vi metteremo a disposizione in questa pagina non appena possibile: «Cari figli! Pregate e rinnovate il vostro cuore perché il bene che avete seminato porti frutto di gioia e di comunione con Dio. La zizzania ha preso molti cuori e sono diventati sterili. Perciò voi, figlioli, siate luce, amore e le mie mani estese in questo mondo che anela a Dio che è amore. Grazie per aver risposto alla mia chiamata», con queste semplici parole la Madonna di Medjugorje appena un mese fa rivolse un nuovo appello di pace attraverso la Comunione con il Figlio Suo Unigenito.

MEDJUGORJE, L’APPARIZIONE ANNUALE DELLA MADONNA A MIRJANA: IL MESSAGGIO SULL’AMORE DI GESÙ

Il tempo che stiamo vivendo è però ancora più urgente e propizio per la vicinanza della Madre di Dio ai suoi figli, spaventati e incerti davanti alle fatiche e dolori della vita quotidiana: l’abbraccio della Madonna è come quello di una vera mamma a cui tutti guardano per cercare speranza di gioia e di vita, la stessa promessa (e mantenuta) dal Cristo risorto dai morti contro il peccato originale. Da Medjugorje la Madonna imperterrita col messaggio prosegue nella sua lunga opera di testimonianza e conversione tramite il mistero delle apparizioni con gli “ex bimbi”, oggi divenuti adulti, come Marja Pavlovic o come Mirjana Dragicevic Soldo.

È proprio a quest’ultima che la Madonna di Medjugorje è apparsa col suo messaggio lo scorso 18 marzo durante l’apparizione annuale: come spiega la parrocchia di Medjugorje sul proprio portale ufficiale, la veggente Mirjana ebbene apparizioni giornaliere dal 24 giugno 1981 fino al 25 dicembre 1982, al termine delle quali ricevette l’ultimo dei 10 segreti di Medjugorje. La Madonna in quell’occasione le avrebbe rivelato che di lì in poi avrebbe ricevuto apparizioni annuali ogni 2 del mese (fino al 2020) e poi solo ogni 18 marzo (giorno del suo compleanno, ndr) e è avvenuto anche lo scorso lunedì quando la Gospa è apparsa a lei alle 13:23 per 4 minuti complessivi. Davanti a più di mille pellegrini la missionaria e veggente ha poi raccontato il messaggio affidatole dalla Madonna di Medjugorje, pubblicato poi anche sul portale della parrocchia: «Cari figli, io sono con voi grazie all’amore misericordioso di Dio. Ed è per questo che, come madre, vi invito a credere nell’amore. L’amore che è comunione con mio Figlio. Con amore aiutate gli altri ad aprire i loro cuori per conoscere mio Figlio e per amarLo. Figli miei, l’amore fa sì che mio Figlio illumini i vostri cuori con la Sua grazia, cresca in voi e vi doni la pace. Figli miei, se vivete l’amore, se vivete mio Figlio, avrete la pace e sarete felici. La vittoria è nell’amore. Vi ringrazio!».











