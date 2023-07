Madonna di Trevignano, oggi una nuova apparizione?/ “Qui nessuno ci crede più”

A Morning News ampio spazio stamane al caso della Madonna di Trevignano. Oggi è infatti il 3 di luglio e come ogni 3 del mese è atteso il messaggio della Vergine Maria. “Il Comune, ricordiamolo, aveva fatto un’ordinanza di abbattimento di rimozione delle strutture ma è tutto uguale a prima”, ha esordito Paolo Capresi, inviato di Morning News da Trevignano sottolineando una situazione che ai cittadini non sembra andare più a genio. Una donna di Trevignano infatti, parlando con i microfoni del talk di Canale 5, haspiegato: “Siamo stanche, come protesta abbiamo deciso di andare in giro in bikini e vediamo cosa succede. Qui si fanno corsi e ricorsi ma non succede nulla”.

Eleonora Abbagnato: "Anche mia figlia danza"/ "Risposerei Federico Balzaretti, papà fantastico"

Paolo Capresi ha quindi ripreso la parola: “Qui in paese che appaia la Madonna non ci crede nessuno”. E ancora: “Alle 15:00 ci sarà anche la protesta dei deltaplanisti sopra la collina, e al momento non è ancora stata tagliata l’erba, è tutto fermo e tutto chiuso ma di solito aprono i cancelli attorno alle 14:00. In paese non si è visto nessuno, e ricordiamo che il mese scorso il vescovo della diocesi di questo territorio aveva sconsigliato ai fedeli di recarsi e ha proibito ai sacerdoti di andare sul luogo, vietando anche qualsiasi forma di preghiera pubblica”.

Chi sono Merk & Kremont in "Un altro mondo"/ "Con l'aiuto di Marracash e Tananai abbiamo..."

MADONNA DI TREVIGNANO, IL COMMENTO DI DON COPPOLA: “NULLA A CHE FARE COL VANGELO”

Don Coppola, in collegamento con Morning News, ha aggiunto: “Mi hanno vietato di andare a Trevignano? Io comunque non ci sarei andato, per quanto ne sappia io le apparizioni sono dei segnali forti e messaggi che rivelano il vangelo ma in questa storia di messaggi di veridicità e del vangelo c’è poco, in quanto in quel luogo avvengono fatti che fanno dubitare su tutto. Poi dove c’è discordia e disordine non ci può essere la Madonna. Perchè le autorità non intervengono? Hanno sempre paura”. Don Coppola, ricordiamo, è sempre stato molto scettico nei confronti del caso della Madonna di Trevignano.

LEGGI ANCHE:

Annalisa a Battiti Live/ Il successo di 'Mon Amour', il cambio look e le nozze segrete: "È la regina del pop"

© RIPRODUZIONE RISERVATA