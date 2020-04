Madonna esalta il “Panaro solidale” di Napoli/ “Italia, che Dio ti benedica”

Madonna non dimentica le sue origini italiane e su Instagram pubblica un post dedicato al grande cuore degli italiani. A causa dell’emergenza coronavirus, in Italia, sono sempre più numerose le persone che faticano a trovare le risorse economiche per fare la spesa. Per aiutare i più bisognosi, a Napoli, è stata riscoperta la tradizione del “panaro solidale” che in base alla regola «chi ha metta, chi non ha prenda» esorta i benestanti ad offrire cibo e bisognosi a prendere ciò di cui hanno bisogno. Un gesto di grande solidarietà che ha fatto il giro del mondo e conquistato anche il cuore di Veronica Ciccone che ha deciso di dare risalto a quello che sta accadendo in Italia pubblicando il panaro solidale sul suo profilo Instagram che conta 15 milioni di followers.

MADONNA E IL PANARO SOLIDALE DI NAPOLI: “DIO TI BENEDICA ITALIA”

La reazione dell’Italia all’emergenza coronavirus sta conquistando il mondo. Sempre più artisti stanno esaltando la generosità e il cuore degli italiani che stanno reagendo all’emergenza sia sanitaria che economica con grande unità. Madonna, in particolare, non ha nascosto la propria emozione di fronte al piccolo, ma grande gesto che servirà ad aiutare le persone più in difficoltà. “Che Dio ti benedica, Italia”, ha scritto Madonna nella didascalia che accompagna il video. Tra i tanti like e commenti ricevuti dalla popstar, spunta anche quello di Asia Argento che ha scritto: “grazie”. Anche lo stilista Francesco Scognamiglio ha apprezzato il post di Madonna scrivendo: “questa è la mia Napoli”. Un video, quello pubblicato da Madonna che ha ottenuto più di 250mila visualizzazioni.





© RIPRODUZIONE RISERVATA