Madonna ha fatto testamento, le richieste della popstar/ Niente ologrammi, “si rifiuta di…”

Madonna ha fatto testamento dopo il ricovero: le volontà della popstar

Migliorano le condizioni di salute di Madonna, dopo la grave infezione batterica che l’ha costretta negli scorsi giorni al ricovero in terapia intensiva. La popstar sta meglio, ha rotto il silenzio sui social dando anche preziosi aggiornamenti sul suo imminente tour, e tutto fa pensare che sia definitivamente sulla via della guarigione. Non è stato però un periodo semplice, né per lei né per la sua famiglia, e il suo stato di salute negli ultimi giorni l’ha portata anche ad un’importante decisione: fare testamento.

Come si apprende dal The Sun, la cantante avrebbe lasciato alcune regole rigide su come gestire la sua eredità dopo la sua morte. Non ha alcuna intenzione di rinunciare al controllo dei suoi averi né della sua immagine, nemmeno quando non ci sarà più. In particolare, la cantante avrebbe stabilito una regola su ciò che i capi delle etichette discografiche e i dirigenti musicali possono e non possono fare dopo la sua morte.

Madonna è categorica: niente ologrammi negli spettacoli post-mortem

In particolare, si pensa che sia categoricamente contraria a consentire a trucchi economici di offuscare il suo ricordo, in particolare l’uso di ologrammi, riporta il tabloid britannico. Una fonte ha detto: “Con l’eccezione di Abba Voyage, l’uso di ologrammi per dare vita agli artisti è stato discutibile, per non dire altro. Il tour dell’ologramma di Whitney Houston è stato stroncato dalla critica e Madonna si rifiuta di lasciare che i capi affamati di soldi facciano lo stesso con lei. Ha passato tutta la sua vita a decidere e mantenere la rilevanza culturale, e non c’è alcuna possibilità che lasci che tutto il suo duro lavoro venga offuscato“.

Madonna, inoltre, vorrebbe evitare che la sua proprietà venga sprecata tra i membri della famiglia che litigano, e ha deciso di condividere equamente i diritti sulle sue tracce tra i suoi sei figli. Ha anche in programma di regalarne un po’ al suo manager di lunga data Guy Oseary come ringraziamento per essere stato al suo fianco nei momenti belli e in quelli brutti. I diritti d’autore sulla musica, come riportato, possono fornire migliaia di sterline di reddito a coloro a cui sono stati donati, con George Michael che condivide silenziosamente i diritti sui suoi brani con i familiari stretti dopo la sua morte.











