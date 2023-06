Madonna in terapia intensiva/ “Grave infezione batterica” rinviato il tour mondiale

La cantante Madonna è stata ricoverata in terapia intensiva, suscitando grande angoscia nei fan. La notizia è appena trapelata, a pochi giorni dall’inizio del suo tour mondiale. La BBC riferisce le comunicazioni diffuse dall’agente di Madonna, il quale ha parlato di una “grave infezione batterica” che ha richiesto che la popstar di fama mondiale si sottoponesse a “un ricovero di diversi giorni in terapia intensiva”.

Rimandato quindi il tour mondiale “Celebration” annunciato da Madonna a inizio 2023, che avrebbe dovuto prevedere 35 date in tutto il mondo e iniziare il 15 luglio a Vancouver. Le condizioni di salute della popstar non sono però al momento tali da consentirle di intraprendere questa sfida impegnativa. I fan attendono prevedibilmente maggiori notizie sulla salute e sul benessere di Madonna, in attesa di poter tornare a sentire dal vivo la sua musica e di saperla nuovamente in forma e guarita dalla brutta infezione che ha contratto.

Madonna ricoverata in terapia intensiva, l’agente: “sta migliorando”

Madonna rinvia l’attesissimo tour mondiale in quanto è stata ricoverata in terapia intensiva. Si prevede che il suo ricovero possa durare alcuni giorni. Come ha infatti diffuso l’agente della popstar, Guy Oseary, in una dichiarazione rilanciata anche dalla BBC, Madonna ha sviluppato una grave infezione batterica, che ha costretto l’artista a “un ricovero di diversi giorni in terapia intensiva”.

Dalla dichiarazione rilasciata da Oseary si apprende anche come la salute di Madonna stia migliorando, ma in ogni caso la cantante è ancora sottoposta a cure mediche. Non si hanno certezze su quando avrà inizio il tour mondiale, le cui date dovranno essere riprogrammate, ma l’augurio dei fan è che Madonna possa rimettersi presto in salute per tornare sul palco con ancora maggior grinta.

